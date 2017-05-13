Yeğenine karaciğeriyle hayat verdi

İzmir'de safra kanalları yokluğu nedeniyle karaciğer nakli olması gereken 5 aylık Cantuğ Tepedeldiren'in imdadına, İstanbul'da yaşayan teyzesi 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Nesrin Karpat yetişerek can aşısı oldu. Ablası Nesrin'in, anneleri ölünce kendisine annelik yaptığını belirten 32 yaşındaki Nihal Tepedeldiren, "Ablam şimdi de oğluma annelik yaptı, onu yeniden hayata bağladı. Minnettarım" dedi

İzmir'de harita teknikeri Nihal Tepedeldiren ile satış danışmanı 29 yaşındaki Tunç Tepedeldiren'in ilk çocukları Cantuğ, 4 Ekim 2016 tarihinde dünyaya geldi. Cantuğ, 37 hafta 2 günlükken 2 kilo 650 gram doğdu. Kuvöze girmemesi anne ve babasını sevindirdi. Ancak hemen ardından Cantuğ sararmaya başladı. Yeni doğan sarılığı sanılan Cantuğ'un sarılığı geçmeyince, aile hastaneye başvurdu. Oradan bir üniversite hastanesine sevk edilen Cantuğ'un 'bilier atrezi' denilen safra yolları yokluğu ile dünyaya geldiği ve sağlığına karaciğer nakliyle kavuşabileceği belirlendi. Tepedeldiren çifti yaptıkları araştırma sonunda nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Biyopsi yapılan, karaciğerinde sirotik bulgular saptanan Cantuğ için geri sayım başladı.



Aile içinden Cantuğ'a yeni hayatın kapılarını açacak donör aranmaya başladı. Anne de baba da uygun bulunmadı. Teyze Nesrin Karpat ile dayı Kadir Eren dönör adayı oldu. İlk aday teyze Karpat'ın uygun bulunması aileyi sevince boğdu. 11 yaşında Cankut, 7 yaşında Ege adlı iki oğlu olan teyze Nesrin Karpat, yeğeniyle birlikte ameliyat masasına yattı. Doç. Dr. Murat Kılıç- Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından nakil gerçekleşti, teyzeden alınan karaciğer dokusu yeğeni Cantuğ'a başarıyla nakledildi.





Geçen 7 Mart'ta gerçekleşen naklin ardından kendileri için yeni bir yaşamın başladığını belirten anne Nihal Tepedeldiren, "Annem vefat ettiğinde ablam bana annelik yapmıştı. Cantuğ hastalandı, ablam ona can verdi, ikimize de anne oldu. Zaten Cantuğ'u oğlum diye severdi, teyzesiydi, gerçekten anne yarısı oldu. Ablamın doğum günü 5 Mart. Bundan sonra ikisinin doğum günü 7 Mart olacak. Ablama minnettarım, bana oğlumu geri verdi, mutlulukların en büyüğünü yaşattı. Hem ona hem doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Annelere de bir uyarım olacak; bebeklerinin sarılığı 15 güne kadar geçmezse araştırsınlar, ihmal etmesinler" diye konuştu.



Öte yandan yeğenini için neşter altına yatmaktan çekinmeyen teyze Karpat, "Aynı şeyleri ben yaşasam kız kardeşim de benim yaptığımı yapardı. Yeğenimin sağlığına kavuşması hepimizin mutluluğu" dedi.