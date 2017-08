Yelken yarışında mutlu sona Anything/Dere Construction teknesi ulaştı

ÇEŞME'nin ilk uluslararası yelken yarışı Arkas Aegean Link Regatta'da zafer Anything / Dere Construction teknesinin oldu

18 millik Çeşme-Alaçatı rotasında yapılan dördüncü gün yarışının ardından genel klasmanda birinciliğini ilan eden Anything / Dere Construction'ın ardından Arkas Flying Box ikinci, Arnes ise üçüncü sırayı aldı. Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve International Çeşme Yacht Club'ın (ICYC) ev sahipliğinde, Çeşme Marina ve Arkas'ın desteği ile gerçekleşen organizasyonda dereceye giren ekiplere ödülleri Before Sunset Beach'te düzenlenen kapanış partsinde verildi.



Ödül töreninde Anything / Dere Construction ekibi, Ekonomi Üniversitesi öğrencileri tarafından özel olarak tasarlanan kupayı Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın elinden aldı. Gelecek yıl düzenlenecek yarışa kadar kupayı elinde tutacak ekip, ödülü 2018'de yeni sahiplerine teslim edecek. Gecede konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arcas, TYF Başkanı Özlem Akdurak, EAYK Başkanı Akif Sezer ve IC Holding CEO'su Semir Ergür, organizasyonu destekleyen herkesin mükemmel bir güç birliği oluşturduğunu ve bundan sonraki yıllarda katılımcı sayısını artırmayı hedeflediklerini söylediler.





Kaynak: