Yeni Alsancak Limanı'nın önü ÇED'den açıldı

2011 yılından beri beklenen 'Yüzülebilir Körfez Projesi'nde ÇED için nihai onay geldi. Konuyla ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Öztürk, 'Limanın özelleştirilip gerekli yatırımların yapılması ve verimli şekilde çalıştırılmasının önü açıldı' açıklamasını yaptı

Limanlar kümeleşerek büyüyecek

Ağustos ayında askıya çıkmıştı

2017'nin ilk yarısında proje başlayacak

-Projesi 2011 yılında hazırlanan ve yıllarca yerel idareyle merkezi idare arasında krize neden olan TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yapacağı, 'İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyonu Projesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan nihai onay geldi.Durumu değerlendiren ve İzmir Körfezi'nin derinleştirilmesiyle Alsancak Limanı 'na daha büyük ve yüksek tonajlı gemilerin yanaşabileceğini belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, 'İzmir ve ülkemiz için vazgeçilmez değerde olan Alsancak Limanı'nı yaşatmak için büyütmek gerekiyor. Tarama sayesinde limanın büyüme imkanı artacaktır' dedi.Başkan Öztürk, yapılan Körfez Tarama Çalışmaları ile Alsancak Limanı'na 4-5 geminin aynı anda yanaşabileceği derinliğe ve genişliğe sahip olacağını da sözlerine ekleyerek, 'TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi'nde ÇED onayı çıktı. Hazırlık çalışmaları devam eden ihaleler ile 2017'nin ilk yarısında tarama çalışmaları başlayacak. Kuzey aksında açılacak kanal İzmir Körfezi'nde sirkülasyonu sağlayacak. 250 metre genişlik ve 14 metre derinliğe sahip olacak 13 kilometrelik yaklaşma kanalı ile daha büyük konteyner gemileri Körfez'e rahatlıkla girebilecek. İzmir ve ülkemiz için vazgeçilmez değerde olan Alsancak Limanı'nı yaşatmak için büyütmek gerekiyor. Tarama sayesinde limanın büyüme imkanı artacaktır. Limanın özelleştirilip gerekli yatırımların yapılması ve verimli şekilde çalıştırılmasının önü açıldı. Böylece İzmir'imiz, 4-5 geminin aynı anda yanaşabileceği, modern yolcu terminaline sahip kruvaziyer limanına kavuşma fırsatını yakalayacaktır' ifadelerini kullandı.İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin Ayvalık'tan Dikili'ye dek uzanan sorumluluk sahasında 18 adet liman ve kıyı tesisinin faaliyet gösterdiğini belirten Öztürk, Alsancak Limanı ve Aliağa'daki konteyner limanlarında elleçlenen yük hacminin 2016 yılında 1.3 milyon TEU'yu geçtiğini söyledi. Öztürk, 'Bölgemizdeki her liman yeni yatırımlarla kapasitesini büyütüyor. Aliağa'nın Türkiye'nin liman ve enerji üssü olma niteliği her geçen gün güçleniyor. İlk etabı hizmete giren APM Terminals'in işlettiği Petlim Limanı ile beraber bölgemizin toplam elleçleme kapasitesi 4 milyon TEU'ya yaklaşacak. Arz ve talep arasındaki dengesizlikten dolayı Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın yeni bir vizyonla tasarlanması gerekiyor. Her bir limanımızın belli alanlarda uzmanlaşarak ve kümeleşerek hizmet vermesi, İzmir'in limanlar bölgesi olma hedefine katkı yapacaktır. İzmir Limanlar Bölgesi, ülkemizin ve bölgenin en değerli aktarma merkezi olmaya adaydır. Bunun için limanları üretim merkezlerine ve ulaşım ağlarına bağlayacak lojistik merkezler ile karayolu ve demiryolu yatırımları bir an önce tamamlanmalıdır' diye konuştu.Geçtiğimiz Ağustos ayında DSİ Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden gelen olumlu kararlar sonrasında ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'ndan projeye onay gelmiş; 10 gün süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştı.Projenin askıya çıkmasından tam 4 ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihai ÇED Olumlu Kararı'nı açıkladı. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan ÇED onayı açıklamasında, 'Söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 5491 sayılı Kanunla Değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin bilgilendirme formlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de İzmir Valiliğine iletilmesi gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.Körfez'de sirkülasyon sağlayacak kanal ve İzmir Limanı'na büyük tonajlı gemiler girmesine olanak sağlayacak derinleştirme çalışmaları için hazırlıklar başlayacak.2017'nin ilk yarısında başlaması planlanan çalışma kapsamında Körfez'de 25,5 kilometrelik iki hat, elektrik süpürgesine benzer bir işleve sahip tarama gemileriyle derinleştirilecek.Elleçleme: 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.