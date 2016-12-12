Yeni doğan bebeğin kulağı koptu, aile hastaneyi suçladı

İzmir'in Menderes İlçesi'nde oturan çiftçi Kerem Sarıoğlu'nun birlikte yaşadığı İngiliz uyruklu turizmci Hannah Louise Jackson, geçen 7 Ekim'de Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Solunum problemi nedeniyle İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen bebeğin, iddiaya göre hastanede zarar gören kulağının bir bölümü evde koptu

Menderes İlçesi'nde oturan ve Ahmetbeyli Köyü'nde çiftçilik yapan Kerem Sarıoğlu ile birlikte yaşadığı ve nikah hazırlıkları yaptığı İngiliz uyruklu turizmci Hannah Louise Jackson'ın 7 Ekim'de Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki özel bir hastanede ikinci çocukları dünyaya geldi. Doğumdan sonra bedeninde hiç bir sorun olmayan bebeklerini kucaklarına alan çift, büyük mutluluk yaşadı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. Timur adı verilen bebek, solunum sorunu olduğu belirtilerek tedavisi için ambulansla İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde özel bir hastaneye sevk edildi.



12 GÜN SONRA EVE DÖNDÜKLERİNDE



Bebeğini İzmir'de bırakan baba Sarıoğlu, Kuşadası'ndaki hastanede yatan eşinin yanına döndü. İzmir'deki özel hastanede 12 gün boyunca tedavi gören bebeklerinin bu sürede kendilerine hiç gösterilmediğini iddia eden çift, taburcu edilen Timur bebeği alıp eve döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Talihsiz bebeğin sağ kulağında, doğum sırasında olmamasına rağmen yara olduğunu fark eden çift, bezini değiştirmek için altını açtıklarında ise ikinci şoku yaşadı. Çift, iddiaya göre bebeklerinin poposunda da yara gördü.



Timur bebeğin kulağının bir bölümü yara nedeniyle bir süre sonra koptu. Bebeğin kulağının bir kısmının kopmasına neden olan yarayla poposundaki yaranın İzmir'de hastanede oluştuğunu ileri süren çift, avukatları Didem Koparan aracılığıyla İzmir'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.



'BEBEK GÖSTERİLMEDİ'



Müvekkili ve eşinin, günlerce bebeklerinden ayrı kaldığını belirten avukat Didem Koparan, hastane yetkililerinin çeşitli mazeretlerle bebeği göstermediğini öne sürdü. Avukat Koparan suç duyurusu dilekçesinde şöyle dedi:



"Müvekkilim ve eşine bebekleri hep uzaktan gösterilmiş, bebeğin yüzü ve kulağının sargı içinde olduğunu, başında şapka bulunduğunu, bazı solunum aletlerinin bağlı olduğunu görmüşler. Müvekkilim bu durumdan rahatsız olup bebeği başka bir hastaneye götürmek istemiş, ancak hastanedeki doktor böyle bir durumda bebeğin solunum ile ilgili sorun yaşayacağını söylemesi üzerine, müvekkilim sevk işleminden vazgeçmiş. Anne bebeğini kucağına aldığında şapkasını çıkartmak istemiş ancak, görevliler buna da izin vermemiş. Ayrıca annenin bebeğini emzirmesine de izin verilmemiş. Hastanedeki görevliler, bebeğin solumun probleminin dışında başka bir sorundan söz etmemişler. 18 Ekim'de taburcu edilen bebek pusete konup aileye verilmiş. Bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan müvekkilim ve eşi bebeği kucaklarına almak isteyince görevliler tarafından 'Bebeği çıkartmayın. Burası hastane, enfeksiyon kapar' denilerek engellenmiş."



'ANNE SÜTÜ SAĞILMASI' FATURASI



Bebeğin kulağına uygulanan tedavi için hiçbir alacak kalemi yazılmadığını belirten Avukat Didem Koparan, şöyle devam etti:



"Yani bebeğin kulağına tedavi uygulanmamıştır. Adeta hastane tarafından kulağın kopması sağlanmıştır. Belki de yara zamanında tedavi edilmiş olsaydı, bebekle ilgilenilseydi bugün kulağı kopmayacak ve ömrünün sonuna kadar bu eksiklikle yaşamak zorunda kalmayacaktı. Ayrıca anne başka bir hastanede yatmasına rağmen, 'anne sütü sağılması' adı altında 2 bin 454 lira fatura da belirtilmiştir. Bebeğini 12 gün boyunca kucağına alamayan bir anneye olmadığı bir tarihte nasıl fatura kesilir, bunu anlamış değiliz. Aileye sarılık olduğuna dair bilgi verilmemesine rağmen bu konu da faturada yer almıştır. Bebek gerçekte en fazla üç gün içerisinde solunumu düzelmiş, ancak hastane tarafından bekletilmiştir. Bunun sebebi ise kulağına verilen zarardır. Bu durumu aileden gizlemek ve daha fazla ödeme alabilmek için bebek fazladan hastanede yatırılmıştır. Müvekkilim, ihmali olanlardan ve alınan haksız bedelden dolayı şikayetçidir."



Savcılık şikayet dilekçesini alıp işleme koydu. Avukat Didem Koparan, hastane yetkilileri hakkında tazminat davası da açacaklarını söyledi.