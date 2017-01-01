Yeni kent merkezi planı iptali doğru karar

Yüksek katlı yapıların bulunduğu Konak ve Bayraklı sınırlarında yer alan sahil ile iç kısımları kapsayan Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Halkapınar-Salhane Kesimi Uygulama İmar Planı iptal edildi. Dava açan Şehir Planlamacıları Odası adına konuşan Başkan Şenyol, 'Umarız bundan sonraki süreçte artık sermaye odaklı değil de kamu yararı güden uygulamalar gündeme gelir' dedi

Aykut Polatlı-İzmir'de birçok yüksek yapının ve gökdelenlerin yer aldığı İzmir'in yeni kent merkezi olarak lanse edilen ve

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davayı değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi uzun süredir uygulanan planları iptal etti. Kule ve yüksek yapıların bulunduğu Konak ve Bayraklı sınırlarında yer alan bölge ile ilgili karar taraflara tebliğ edildi.



'Plan değişikliklerinde kamu yararı olmalı'



Konuyla ilgili Şehir Planlamacıları Odası adına konuşan Başkan Şenyol, alanla ilgili planların üzerine sermaye odaklı birtakım değişikliklere gidildiğini oda olarak bu değişikliklerin sorunlara neden olacağı için itiraz ettiklerini belirterek davanın kendi lehlerine çıkmasından dolayı olumlu bulduklarını dile getirdi. Şenyol, 'Salhane liman arkası bölgesi için açtığımız dava neticelendi, plan iptal edildi. Plan notu değişikliği yapılmıştı. Plan notu değişikliği ile ilgili savunduğumuz itiraz konuları vardı. Böylesi büyük ve kent merkezinde yer alan bir alanla ilgili birtakım kararlarla plan notu değişikliği getirilerek sermayenin talepleri doğrultusunda değiştirilmesinin uygun olmadığını söylemiştik. En önemlisi o alanda sosyal donatı eksikliği yaratacak bir değişiklikti. Yeşil alan miktarının, sosyal donatı alanının azaltacak bir değişiklik konusuydu. Dolayısıyla itirazlarımız hukuk karışışında da yanıt buldu. Umarız bundan sonraki süreçte artık tekrar parçacık değişikliklerle sermaye odaklı değil de kamu yararı güden uygulamalar gündeme gelir' dedi.



'Mağduriyetlerin sorumlusu biz değiliz'



Bu kararla ilgili birçok mağduriyetin yaşanabileceğini ama bunun sorumlularının kendilerinin olmadığının da altını çizen Başkan Şenyol, yöneticilerin en kısa sürede mahkeme sürecini değerlendirip gereğini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi. Şenyol, 'Mahkemeler uzun sürüyor ne yazık ki. Bu süre zarfında satın almış, inşaatı bitirilmiş olanlar da vardır elbette. Onlar yıkılıp yeniden yapıldığında örneğin gelecekte mevcut kullanımı söz konusu olmayacak. Ruhsat işlemleri tamamlanmamış projeler de hükümsüz bir plan üzerinden gidecekler. Belediyenin burada gerekeni yani mahkemenin vermiş olduğu kararın gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Mağduriyetler var ve yaşanıyor ama kentlerimize artık sahip çıkmamız gerekiyor. Hem hava, çevre kirliliği, trafiğin artışı, kentlerin artık daha rahatlatıcı, kalitesinin artırılmasına yönelik kararların idareler tarafından verilmesi gerekirken aksi yönde kararlar görüyoruz. Bu da tabii ki mağduriyetleri meydana getiriyor' diye konuştu.



İzmir Şehir Plancıları Odası itirazı neydi?



Şehir Plancıları Odası, 3 Aralık 2014 tarihinde Konak Belediyesi meclisinden, 13 Nisan 2015 tarihinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçen planlara itiraz etti. İtirazlara sonuç alınamayınca konu yargıya taşındı. Oda, yapılan son düzenlemede lejant ve plan notu değişikliklerinin mevcut plan kararlarının ileriye dönük hedef ve ilkeleriyle örtüşmediğini belirtti. Birbirine benzer yapılaşma şartlarının oluşturulduğunu belirten oda, ilave fonksiyon getirilmesinin nüfus yoğunluğunu arttıracağı, donatı dengesini bozacağını, planın sermaye sahiplerinin tercihleri doğrultusunda bozulacağını vurguladı. Ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne aykırı olduğunun da altı çizildi.



İdareler ne söylemişti?



Odanın gerekçeleri sıralayarak yaptığı itiraz sonrası açılan davada Büyükşehir ve Konak Belediyeleri savunma yaptı. Büyükşehir, kent merkezinde gece nüfusunun azalması nedeniyle konut ve karma kullanım alanlarına yer verildiğini vurguladı. Yine bu durumun ilave nüfus artışına neden olmadığını belirtti. Konak Belediyesi de plan değişikliklerinin kademeli olduğunu, her şeyin planlı yapıldığını dile getirdi.

Mahkeme, 2013 yılında onaylanan planlarda yer alan turizm-ticaret-kültür ve turizm-ticaret tanımları ile merkezi iş alanı ve metropolitan aktivite merkezi tanımlamalarının 2014 ve 2015 yıllarında değiştirilmesi kararını durdurmuş oldu. Yürütmesi durdurulan planla ilgili kesin kararın da önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. Öte yandan, Büyükşehir ve Konak'ın mahkeme kararına göre düzenleme yapması gerekiyor. İzmir'de birçok yüksek yapının ve gökdelenlerin yer aldığı İzmir'in yeni kent merkezi olarak lanse edilen ve Konak ile Bayraklı sınırları içerisinde bulunan sahil ile iç kısımları kapsayan Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Halkapınar-Salhane Kesimi Uygulama İmar Planı mahkeme tarafından iptal edildi. Plana yönelik dava sürecini başlatan Şehir Planlamacıları Odası adına konuşan Başkan Özlem Şenyol, planların sermaye odaklı olarak değiştirilmesinin karşısında olduklarını ve planın pek çok soruna neden olacağı için iptal edilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Dava sonucunda bazı mağduriyetlerin yaşanabileceğini ama bu mağduriyetin sebebinin yöneticiler olduğunu da ekleyen Şenyol, 'Kentimize sahip çıkmalıyız' dedi.TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davayı değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi uzun süredir uygulanan planları iptal etti. Kule ve yüksek yapıların bulunduğu Konak ve Bayraklı sınırlarında yer alan bölge ile ilgili karar taraflara tebliğ edildi.Konuyla ilgili Şehir Planlamacıları Odası adına konuşan Başkan Şenyol, alanla ilgili planların üzerine sermaye odaklı birtakım değişikliklere gidildiğini oda olarak bu değişikliklerin sorunlara neden olacağı için itiraz ettiklerini belirterek davanın kendi lehlerine çıkmasından dolayı olumlu bulduklarını dile getirdi. Şenyol, 'Salhane liman arkası bölgesi için açtığımız dava neticelendi, plan iptal edildi. Plan notu değişikliği yapılmıştı. Plan notu değişikliği ile ilgili savunduğumuz itiraz konuları vardı. Böylesi büyük ve kent merkezinde yer alan bir alanla ilgili birtakım kararlarla plan notu değişikliği getirilerek sermayenin talepleri doğrultusunda değiştirilmesinin uygun olmadığını söylemiştik. En önemlisi o alanda sosyal donatı eksikliği yaratacak bir değişiklikti. Yeşil alan miktarının, sosyal donatı alanının azaltacak bir değişiklik konusuydu. Dolayısıyla itirazlarımız hukuk karışışında da yanıt buldu. Umarız bundan sonraki süreçte artık tekrar parçacık değişikliklerle sermaye odaklı değil de kamu yararı güden uygulamalar gündeme gelir' dedi.Bu kararla ilgili birçok mağduriyetin yaşanabileceğini ama bunun sorumlularının kendilerinin olmadığının da altını çizen Başkan Şenyol, yöneticilerin en kısa sürede mahkeme sürecini değerlendirip gereğini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi. Şenyol, 'Mahkemeler uzun sürüyor ne yazık ki. Bu süre zarfında satın almış, inşaatı bitirilmiş olanlar da vardır elbette. Onlar yıkılıp yeniden yapıldığında örneğin gelecekte mevcut kullanımı söz konusu olmayacak. Ruhsat işlemleri tamamlanmamış projeler de hükümsüz bir plan üzerinden gidecekler. Belediyenin burada gerekeni yani mahkemenin vermiş olduğu kararın gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Mağduriyetler var ve yaşanıyor ama kentlerimize artık sahip çıkmamız gerekiyor. Hem hava, çevre kirliliği, trafiğin artışı, kentlerin artık daha rahatlatıcı, kalitesinin artırılmasına yönelik kararların idareler tarafından verilmesi gerekirken aksi yönde kararlar görüyoruz. Bu da tabii ki mağduriyetleri meydana getiriyor' diye konuştu.Şehir Plancıları Odası, 3 Aralık 2014 tarihinde Konak Belediyesi meclisinden, 13 Nisan 2015 tarihinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçen planlara itiraz etti. İtirazlara sonuç alınamayınca konu yargıya taşındı. Oda, yapılan son düzenlemede lejant ve plan notu değişikliklerinin mevcut plan kararlarının ileriye dönük hedef ve ilkeleriyle örtüşmediğini belirtti. Birbirine benzer yapılaşma şartlarının oluşturulduğunu belirten oda, ilave fonksiyon getirilmesinin nüfus yoğunluğunu arttıracağı, donatı dengesini bozacağını, planın sermaye sahiplerinin tercihleri doğrultusunda bozulacağını vurguladı. Ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne aykırı olduğunun da altı çizildi.Odanın gerekçeleri sıralayarak yaptığı itiraz sonrası açılan davada Büyükşehir ve Konak Belediyeleri savunma yaptı. Büyükşehir, kent merkezinde gece nüfusunun azalması nedeniyle konut ve karma kullanım alanlarına yer verildiğini vurguladı. Yine bu durumun ilave nüfus artışına neden olmadığını belirtti. Konak Belediyesi de plan değişikliklerinin kademeli olduğunu, her şeyin planlı yapıldığını dile getirdi.Mahkeme, 2013 yılında onaylanan planlarda yer alan turizm-ticaret-kültür ve turizm-ticaret tanımları ile merkezi iş alanı ve metropolitan aktivite merkezi tanımlamalarının 2014 ve 2015 yıllarında değiştirilmesi kararını durdurmuş oldu. Yürütmesi durdurulan planla ilgili kesin kararın da önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. Öte yandan, Büyükşehir ve Konak'ın mahkeme kararına göre düzenleme yapması gerekiyor.