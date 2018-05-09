Yeni nesil gazetecilere istihdam olanağı

Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürlüğü'nün, İŞKUR İzmir İl Şube Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile organize ettiği Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'nın sertifika töreni yapıldı. Programa katılan öğrenciler, medya kuruluşlarında istihdam edilecek

Gamze Geçer-Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Şube Müdürlüğü'nün, İŞKUR İzmir İl Şube Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile organize ettiği 'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'nın sertifika töreni gerçekleşti. Ege Üniversitesi iletişim Fakültesi Dekanı Müge Elden yaptığı konuşmada, 'Gençleri gelişen teknolojilere hazırlamak biz akademisyenlerin görevi. Yeni teknolojileri ve dijital gelişmeleri takip etmeyi, bizim gazetecilik mesleğinde en etkin şekilde kavrayabilmemiz gerekiyor. Ülkemizi daha ileriye taşıyacak, siz genç arkadaşlarsınız. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edin, bayrak sevginizden vazgeçmeyin, taviz vermeyin, bu ülkenin siz gençlere çok ihtiyaçları var. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hayallerinizin gerçekleşmesini diliyorum' şeklinde konuştu.

İzmir'de ilkini gerçekleştirdik

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Samsun ve Ankara'nın ardından, son olarak İzmir'de gerçekleştirilen programın sertifika töreninde konuşan Basın İlan Müdür Yardımcısı Cem Elçin, 'Bugün sona eren programı bitiren öğrencilerin büyük çoğunluğu gazetelerde istihdam edilecekler. Sürenin bitmesi durumunda kıdem şartı aranmaksınız görevlerine devam edebilecekler. İzmir'de ilkini gerçekleştirdiğimiz bu programları önümüzdeki yıllarda da yapmak ve diğer illerde de yaygınlaştırmak istiyoruz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize bundan sonraki iş yaşamlarında başarılar diliyoruz' dedi.

Genel müdürlük ile İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü arasında akdedilen Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü kapsamında 90 saatlik eğitimlerin bitimine müteakip çeşitli basın kuruluşlarında 25 tane kursiyerden 18 kursiyerin istihdam edilmesi düşünülüyor.

Eğitimler üç hafta sürdü

Ege Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi, 18 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 8 Mayıs 2018 tarihi itibariyle tamamlandı. Ege Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde hafta içi 5 gün olmak üzere 3 hafta, toplam 90 saat süren eğitimlere ağırlıklı olarak çeşitli üniversitelerin iletişim fakültelerinden olmak üzere lisans mezunu ve öğrencisi toplam 25 kursiyer katıldı. İletişim alanında akademik kariyer yapan ve halen sektör içerisinde önemli görevler üstlenen medya mensuplarının eğitimci olarak katıldığı programda kursiyerlere pratik bilgiler ve uygulamalar ağırlıklı olmak üzere teorik bilgiler de verildi.