Yeni Nesil Gazetecilik eğitimi için bugün son gün

Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Şube Müdürlüğü’nün, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile organize ettiği “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” eğitimine başvurular için bugün son gün

Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşüm ile birlikte nitelikli insan kaynağı oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla, BİK İzmir Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına başvuracak adayların, başvururken özgeçmişlerini, nüfus cüzdanlarını ve nüshasını, mezuniyet veya öğrenci belgesi nüshalarını, SGK hizmet dökümlerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



İletişim Fakültesi mezunları öncelikli olmak üzere, Sosyal Bilimler ağırlıklı fakülteler ile lise mezunu (tercihen iletişim meslek liselerden) olup, basın sektöründe kariyer yapmak isteyenlerin; Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek kurs için ön kayıt yaptırması gerekiyor.



İletişim Fakültesi onaylı müfredat kapsamında 16 farklı ders başlığında teorik ve pratik eğitimlerin verileceği kurs ile gazeteci adayları sektöre hazır hale getirilecek. Kursa katılarak sertifika almaya hak kazananlar, İŞKUR’un desteğiyle gazetelerin fikir işçisi kadrosunda doğrudan yer alabilme imkanına da sahip olacaklar.



18 Nisan Çarşamba günü başlayacak “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” eğitimine 25 kişi kabul edilecek. Katılımcılarının Genel Sağlık Sigorta Primleri kurs süresince İŞKUR tarafından ödenecek.



Başvurular için ise bugün son gün. Eğitime katılmak isteyenler bugün saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilirler.





