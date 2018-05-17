Yeni otopark yönetmeliğine inşaat sektöründen tepki

İzmir Ticaret Odası (İTO) 71'inci Mühendislik Grubu'ndan Meclis Üyesi Levent Bendeş, yeni otopark yönetmeliğinin beraberine birçok sorunu da getireceğini belirterek, ‘İnşaat sektörü zaten dar boğazda. İnşaat sektöründe yüzde 50 oranında yavaşlama olacak’ dedi

Gamze Geçer- İzmir Ticaret Odası (İTO) 71'inci Mühendislik Grubu'ndan Meclis Üyesi Levent Bendeş, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilen yeni otopark yönetmeliği hakkında inşaat sektörünü baltalayacağını belirterek, yönetmelik öncesinde yapılmış birçok projede hesapta olmayan maliyet artışları ile beraber mal sahipleri ve yatırımcı arasında hukuki sorunlar yaşanacağını dile getirdi.

İnşaat maaliyeti artacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yerleşim yerlerindeki trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye giderek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Bendeş, ‘İster tek katlı, ister 50 katlı bir yapı olsun, inşaatın toplam maliyetinde yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artış olacak. Gerek özel sektör gerekse ülke ekonomisi yönetmeliğin uygulamaya geçmesi ile beraber maliyeti karşılamaya hazır değildir’ dedi.

Sektör yüzde 50 yavaşlayacak

Özellikle İzmir'de zaten yüksek olan konut fiyatlarının daha da artacağını ileri süren Bendeş, inşaat sektöründe yüzde 50 oranında yavaşlama gözleneceğini savundu. Bendeş, ‘Vatandaşlar kiralarda yaşamaya mahkum edilecek. Bir yandan kentsel dönüşüm isteniyor bir yandan da otopark yönetmeliği ile zemin katlar kullanıma kapatılıyor. Kentsel dönüşüm olumsuz etkilenecek. İnşaat sektörü zaten dar boğazda. Bir yandan imar affı çıkarıp faizleri düşürürken bir yandan da bu yönetmeliğin çıkarılıp sektörün baltalanmasına anlam veremiyoruz’ ifadelerini kullandı.

Özel sektör hazırlıksız yakalandı

Bendeş, bölgesel otoparkların 5 yıllık imar planlaması içinde hayata geçirilmesinin çeşitli nedenlerle mümkün olamayacağına değinerek şu şekilde devam etti, ‘Bu yönetmelik özel sektörün sorumlulukları açısından yaptırımlar uygularken, kamunun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda bir yaptırım uygulamamaktadır. Bu yönetmeliğin kısa zamanda hayata geçirilmek istenmesi nedeniyle özel sektör hazırlıksız yakalanmış, yönetmelik öncesinde yapılmış olan ve uzun bürokratik işlemlerden geçtikleri için yetişemeyecek birçok projede hesapta olmayan ciddi maliyet artışları olacak ve hatta bazıları çözümsüz hale gelerek mal sahipleri ile yatırımcı arasında hukuki sorunlar yaratacaktır. Biz yönetmeliğin en az bir yıl uzatılarak önce konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu ve yerel yöneticileri ile birlikte otopark çalıştayı yapılmasını öneriyoruz. 60, 70 ve 71 meslek komiteleri olarak yönetmeliğin revize edilerek hazırlanmasının uygun olacağı görüşündeyiz’ diye konuştu.