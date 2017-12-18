Yeni tanıştığı genç kızı, evinde öldürdü!

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alındı

Olay sabah saat 06.00 civarında Bornova'nın İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre özel bir üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Ö., 21 yaşındaki kız arkadaşı Zülal Tütüncü ile alkol aldıktan sonra bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sonucu Günhan Ö., eline bıçağı alarak genç kızın boynuna sapladı.



Olay Günhan Ö.'nün polisi araması ile ortaya çıktı. Polise cinayet işlediğini söyleyen Günhan Ö., evin de adresini verdi. Olay yerine giden polis kapıyı çalınca kapı açılmadı. Çilingir yardımı ile eve giren polis, 21 yaşındaki Tütüncü'nün cesedini yarı çıplak bir halde buldu.



Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Günhan Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.



Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.



BARDA TANIŞIP EVE GİTMİŞLER



İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö.'nün (26), üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21), boynundan bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Ö. ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü'nün dün gece barda eğlendikleri sırada tanıştıkları öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen ikilinin daha sonra Günhan Ö.'nün evine gittikleri ortaya çıktı. Günhan Ö.'nün ailesinin de aynı apartmanın farklı bir dairesinde oturduğu bildirildi. Evde de alkol almayı sürdürdükleri iddia edilen Günhan Ö. ile Tütüncü arasında, belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Polise verdiği ifadede, yaşadıkları tartışma sırasında Zülal Tütüncü'nün boğazını kesip öldürdüğünü söyleyen Günhan Ö.'nün, bunun nedeniyle ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi.



