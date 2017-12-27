Yeni yıla İzmir'de girecekler dikkat! İşte yılbaşı programı

Yılın son gecesi için hazırlıklarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018’e Cumhuriyet Meydanı’nda “Mirkelam ve Kargo” konseri ile girmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yılbaşını “dışarıda” geçirecek İzmirliler için ulaşım seferlerini de sıklaştırdı

İzmir'e 2018'e yine çok renkli bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 31 Aralık 2017 Pazar gecesi usta müzisyenlerin gerçekleştireceği konsere ev sahipliği yapacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm hazırlıklarını tamamladı. İzmir'in yerel yönetimi, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için İZBAN, Metro, otobüs, vapur ve tramvay seferlerini de sıklaştırdı.





"Rakın Rol Disko Parti"



Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserde, "koşan adam" olarak hafızalara kazınan Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mirkelam ile Türk rock müziğinin kurucu gruplarından Kargo sahne alacak. İkili beraber çıkardıkları “Rakın Rol Disko Parti” albümündeki şarkıları da seslendirecek. Her yıl olduğu gibi yılbaşını Cumhuriyet Meydanı’nda karşılayacak olan onbinlerce İzmirli, bu coşkulu eğlenceye ortak olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama programı, saat 21.00’de başlayacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yılbaşı eğlencesi, havai fişek ve ışık gösterileriyle renklenecek.





Otobüsler saat 02.20’ye kadar çalışacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2017 gecesinde kent içi toplu ulaşıma takviye yapacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, Metro ve İZBAN bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan bazı hatlarda son sefer saatlerini 01.30 ve 02.20’ye kadar uzattı. 24:00 ile 06:00 saatleri arası çalışan 910 numaralı Gaziemir-Konak, 920 numaralı Çiğli-Konak, 930 numaralı Bornova-Konak, 940 numaralı Buca-Konak, 950 numaralı Balçova-Konak hatlarının 30 dakika ara ile Konak Bahribaba otobüs peronlarından servis yapacağı bildirildi.





Metro’da son sefer 01.20’de



İzmir Metro, 31 Aralık Pazar günü seferlerini 06.00-12.00 arasında 7,5 dakika, 12.00-20.00 arasında 6 dakika ve 20.00-01.20 saatleri arasında da 7,5 dakika arayla gerçekleştirecek. 1 Ocak 2018 Pazartesi günü metro seferleri 06.00-12.00 ve 19.30 - 00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek. 12.00 ile 20.00 saatleri arasında da sefer sıklığı 6 dakika olacak.





İZBAN'da ek seferler



Yılbaşı gecesi İZBAN'da ise Halkapınar’dan Tepeköy yönüne 01:17 ve 01:45 saatlerinde iki ayrı sefer yapılacak. Bu trenler, 01:26 ve 01:53’te Alsancak’tan kalkacak. İlk ek sefer Tepeköy’de, diğeri ise Cumaovası’nda son bulacak.



Alsancak’tan Aliağa yönüne ise 01:16 ve 01:24’te iki sefer yapılacak. Bu trenler 01:34 ve 01:45’te Halkapınar’dan kalkacak. İlk ek sefer Aliağa’da, diğeri Menemen’de son bulacak.





Karşıyaka Tramvayı



İzmir Metro A.Ş., 31 Aralık Pazar gecesi Karşıyaka Tramvayı'nın seferlerini 01.00’e kadar uzattı. Sabah 06.00'da başlayacak seferler 10 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek.





03.00'e kadar vapur var



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü de, yılbaşında iki yaka arasında sabah erken saatlere kadar ulaşımı sürdürecek. Deniz ulaşımı ek seferlerle takviye edilecek. Karşıyaka İskelesi'nden son sefer saat 02.45, Alsancak İskelesi'nden ise 03.00'te yapılacak.



31 Aralık 2017 Pazar günü ve 1 Ocak 2017 Pazartesi günü ise "Pazar sefer tarifesi" uygulanacak.