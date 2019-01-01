Yeni yılı taksicilerle karşıladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2018'in son saatlerinde, Adliye Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Yılbaşını direksiyon başında karşılayan taksiciler, Başkan Akpınar'ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Koyu sohbet ile çaylar içildi, yeni yıl pastası kesildi. Ortak dilek ise 2019'un barış, huzur ve sağlık getirmesi oldu.

Başkan Akpınar "Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2018'de ülke olarak zor ve sıkıntılı süreçler yaşadık. Dileğimiz 2019'da bu tür acıların yaşanmaması. Vatandaşlarımızın, esnafımızın ve tüm emekçilerin huzur bulacağı bir 2019 umuyorum. 2018'in son saatlerinde taksicilerimizi ziyaret ederek de sıcak çayla, samimi bir sohbeti paylaştık. Sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir yıl diliyorum" dedi. Adliye Taksi Durağı Esnafı ise "Her zaman esnafın yanında olan ve bizi sık sık ziyaret eden Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a sıcak sohbeti için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu yıllar diliyoruz" diye konuştu.