Yenilenebilir enerjiye % 25 vergi indirimi

Dünyanın enerji politikalarının belirlendiği Enerji Kentleri Birliği'nin(Enerjicities) yönetim Kurulu'nda yer alan Bornova Belediyesi bu konuda ortaya koyduğu projelerle Türkiye'ye örnek oluyor

Bornova Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı yenilenebilir enerji kaynağı kullanan binalardan her türlü belediye ücretinin yüzde 25 indirimli alınması kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de onaylanarak yürürlüğe girdi.



Daha önce 300 kilowattlık fotovoltaik güç sistemi kuran ve bu sayede her yıl 250 bin ton karbon salımını engelleyen Bornova Belediyesi bu konuda örnek olmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi'nin aldığı; yenilenebilir enerji kaynağı kullanan (güneş, jeotermal, su, rüzgar) binalardan yasa gereği belediyenin aldığı tüm ücretlerden yüzde 25 indirim yapılması kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de onaylanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle bu tür enerji kullanan bina yapanlar 2018 yılı başından itibaren gerekli indirimlerden yararlanabilecek.



Temiz ve yenilenebilir enerjide örnek



Bornova Belediyesi'nin Erzene Mahallesi'nde 2013'te çalışmalarına başladığı ve 2014 yılı sonunda üretime geçen 300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Tesisi'nde üretilen elektrik 20 ayda maliyetini karşılayıp para kazandırmaya başladı. İzmir Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği kazanarak 820 bin liralık proje bedelinin 234 bin lirasını karşılayan Bornova Belediyesi, 2016 yılının Haziran ayından itibaren Fotovoltaik Güç Tesisi için harcadığı paranın tamamını burada üretilen elektrikten karşıladı.



Hedef yaşam standartlarının yükselmesi



Çevrenin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'İlçemizde yaşam standartlarının yükselmesi öncelikli hedefimiz. Bunun da en önemli şartlarından biri temiz bir çevre. Bornovamızda kaliteli çevre değerleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bornova Belediye Meclisimizde oy birliği ile aldığımız karar da bu anlamda önemli bir katkı sağlayacak. Bu karar İzmir Büyükşehir Belediyemizde de onaylandı. Tüm Türkiye'ye örmek olacak kararla Bornova'da çevreci enerjileri kullanan binalara önemli bir avantaj sağlanmış olacak. Biz, hem yenilenebilir kaynakları kullanarak çevre değerlerimizi koruyoruz, hem de sağladığımız tasarrufları yatırımlara dönüştürüyoruz' diye konuştu.

