Yenilenen İhsan Alyanak Parkı törenle açıldı

İzmir Belediyesi'nin eski başkanlarından merhum İhsan Alyanak'ın adını taşıyan Kılıçreis Mahallesi'ndeki İhsan Alyanak Parkı, Konak Belediyesi tarafından yürütülen bakım ve yenileme çalışmalarıyla yeni görünüme kavuştu

Yapılan düzenlemelerle baştan sona değişerek güzelleşen park aynı zamanda İhsan Alyanak'ın da anıldığı bir törenle hizmete açıldı. Ev sahipliğini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yaptığı törene CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İhsan Alyanak'ın ailesi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.





Halkçı başkan Alyanak



Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgisiyle bir halk buluşmasına dönüşen törenin açılış konuşmasını İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu yaptı. İhsan Alyanak'ın adının yaşatıldığı parkı yepyeni bir görünüme kavuşturan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür eden Maruflu, "Biz onu 'Halkçı Alyanak' diye karşılardık. Bütün bu çevredeki mahalleleri geliştiren ve isim babalığı yapan odur. Yemedi, yedirmedi, çalmadı, çaldırmadı. Alyanak, yoktan bir İzmir var etti. Bugün burada onun adına yapılan bu eser de her şeyin en güzeli. Başkanımız Sema Pekdaş'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



'Kara kız, yolun açık ve aydın olsun'



Törende Alyanak ailesi adına ise Çiğli eski Belediye Başkanı Tevfik Alyanak konuştu. Babası ile ilgili birkaç anısını anlatan oğul Alyanak, "Babam, bulutların içinden Sema Başkanı görüyor ve ne diyor biliyor musunuz? 'Kara kız, yolun açık ve aydın olsun' diyor. Bu parkta sevgili çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, ak saçlı annelerimiz ve babalarımız oturacak. Onlar mutlu olacak. Yerel yöneticiler ve mahalle muhtarı da onları gördüğü zaman keyif alacak" diye konuştu.

Mahalleli adına konuşan Kılıçreis Mahallesi Muhtarı Yücel Mumcular ise parkın bulunduğu alana 40 yıl önce Maliye Lojmanı yapılmak istendiğini, ancak mahalle halkının gece gündüz parkta nöbet tutarak direndiğini anlattı. Mumcular, "O dönem biz direndik ve burası bugün harika bir park oldu. Ben bir gün Sema başkana gittim ve dedim ki; biz hep ötelendik. Bunun üzerine Sema Başkanım, 'Size öyle bir park yapacağım ki, Kılıçreis'e yakışır olacak' dedi. Bu parkta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum" dedi.





Aydınlık bir geleceği hak ediyoruz



Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise, büyük beğeni alan parkın tasarımında çocuk elinin de olduğunu söyledi. Mahallede yaşayan çocukların fikirlerini alarak parkı tasarladıklarını anlatan Pekdaş, "Bu projede çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu park artık Kılıçreis Mahallesi'nde yaşayan siz değerli hemşehirlilerime emanet. Bu parkta çocuklarımızla mutlu ve huzurlu bir şekilde bir araya gelelim istiyoruz. Çünkü biz bütün çalışmalarımızda insanın insana iyi geldiğini düşünüyor ve insanların mutlu olduğu buluşma, etkinlik alanları yaratalım istiyoruz" dedi. İzmir'in aydınlık havasında, aydınlık bir gelecek için mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Pekdaş, "İzmir'de oldu gibi tüm Türkiye'de de İzmir'in enerjisini yaymak bizim görevimiz. Çünkü Türkiye aydınlık bir geleceği hak ediyor. Büyük Atatürk ve onun arkadaşlarının bize emanet ettiği aydınlık Türkiye'yi adaletli ve özgür bir ülke olarak yaşatmak zorundayız. 16 Nisan'da da böyle bir tercihi ortaya koyacağız. İnanıyorum ki bizler aydınlık Türkiye hayaliyle her yere damgamızı vuracağız" diye konuştu. Pekdaş'ın ardından kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da halkçı başkan İhsan Alyanak'ı tanıma şerefine nail olduğunu belirterek, "Belediye Başkanlığı biraz cesaret işidir. Tepenizde iktidarın müfettişleri de olsa yürek işidir. İşte o yürek meselesi de İhsan Başkan'ımda sonuna kadar vardı. Biz vefanın İstanbul da bir semt adı olmadığını düşünüyoruz. Onun için üzerinde 40 yıl geçse de bu kente hizmet etmiş bir Belediye Başkanı'nı andık ve adını bir parka verdik. Onu yaşatmak size ait. Bu arada yaşatmamız gereken bir şey daha var. Ayın 16'sında seçime gidiyoruz. Yine Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize teslim ettiğini Cumhuriyet'i yaşatmak için hayır demeliyiz" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Pekdaş ve beraberindekiler parkı gezerek yapılan yeni düzenlemeleri inceledi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Pekdaş, bol bol fotoğraf çektirdi.

Konak Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı'ndaki spor ve oyun alanları daha kullanışlı ve etkileyici hale getirildi. Mahalle sakinlerine dinlenme olanağı sağlayacak parkta 103 metrekare gösteri alanına sahip mini bir oturma alanı da bulunuyor.