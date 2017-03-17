Yerinde kentsel dönüşüm yapıyoruz

Vatandaşları evinde ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Yenişehir Pazaryeri'nin yerine inşa edecekleri yeni belediye hizmet binasının, bölgede başlayacak kentsel yenilemeyi tetikleyeceğini söyledi

Akarcalı Mahallesi'nde yaşayan Kudret ve Şükrüye Görür çiftinin evine konuk olan Başkan Pekdaş'a diğer ziyaretlerinde olduğu gibi bu ziyaretinde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve kadın kolları yöneticileri eşlik etti.



1991 yılında geçirdiği kaza sonucu omuriliği zedelenen ve malulen emekli olan Kudret Görür, Başkan Pekdaş'ı evlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kendisine ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin de katıldığı sohbette Başkan Pekdaş, kentsel dönüşüm konusunda merak edilen sorulara açıklık getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başladığını hatırlatan Pekdaş, 'Yerinde kentsel dönüşümden yanayız. Buraları çok değerli yerler. Amacımız herkesin yerinde, yurdunda kalması' diye konuştu.



Ballıkuyu ve çevresinin 160 yıllık bir geçmişe sahip yerleşim yeri olduğunu, zamanla artan çarpık kentleşme nedeniyle bina sayısının arttığını, yeşil alanların yok olduğunu, sokakların dar bırakıldığını kaydeden Pekdaş, yeni planlarla bu kötü görüntünün değişeceğini söyledi. Başkan Pekdaş, Yenişehir'de inşa edecekleri yeni hizmet binasının da Konak'taki kentsel dönüşüme hız vereceğini dile getirdi. Yakın zamanda yıkım çalışmalarının başlayacağı Yenişehir Pazaryeri'nin yerine kısa sürede inşa edilecek hizmet binasının, bölgeye canlılık getireceğini kaydeden Pekdaş, bu yatırımın kentsel yenilemeyi de tetikleyeceğini vurguladı.





