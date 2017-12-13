Yerli malı haftası hâlde kutlandı

İzmir Sebze ve Meyve Hâli’nde düzenlenen yerli malı etkinliğinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, ‘Köyden kente göç tersine döndürülmeli. Tarım ve hayvancılık, bir ülkenin ayakta durma noktasında çok önemli’ dedi. İTO Başkanı Demirtaş ise Cumhuriyetin ilk yıllarında yerli mallarının tanıtıldığı ilk fuarın da İzmir’de kurulduğunu hatırlattı

Ali Budak- İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER),

‘Köyden kente göç tersine döndürülmeli’

Yerli malı kullanım bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, 'Cumhuriyet’in ilanından önce 1923 yılında İzmir’de gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nde kalkınmanın ne denli önemli olduğu vurgulanmıştı. O vurgunun ne kadar önemli olduğu buradan da görülüyor. Köyden kente göçün tersine döndürülmesi gerekiyor. Tarım ve hayvancılık, bir ülkenin ayakta durma noktasında çok önem teşkil ediyor’ diye konuştu.

İlk yerli malı fuarı İzmir’de yapıldı

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise, çocuklara kendisine küçükken öğretilen bir sözü hatırlatarak, ‘Biz yerli malı haftasında ‘yerli malı Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı’ derdik’ diyen ve sözü çocuklara da tekrar ettiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olan Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için yerli malların kullanılması gerekli. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yerli mallarının tanıtıldığı ilk fuar da İzmir'de gerçekleştirildi. Fuar İzmir, o dönemden beri kentte devam ediyor.

‘8 bin öğrenciye meyve dağıttık’

Yerli malı kullanımını önemsediklerini ve yerli malı denildiğinde akla ilk gelenin sebze ve meyve olduğunu belirten İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, ‘Bizler de bu yıl gelenek olacak şekilde sizlerin, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla sebze ve meyve halimizde yerli malı etkinliği yapmayı düşündük. Bu etkinliği her yıl devam ettirmek istiyoruz. Yerli malı haftası süresince de her gün bir okula, yaklaşık 8 bin öğrencimize paketler halinde meyve dağıtımı gerçekleştiriyoruz’ dedi.



Etkinliğe katılan öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler okundu. - İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER), yerli malı haftası kapsamında, İzmir Sebze ve Meyve Hâli’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, öğrenciler ve haldeki esnaf katıldı.Yerli malı kullanım bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, 'Cumhuriyet’in ilanından önce 1923 yılında İzmir’de gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nde kalkınmanın ne denli önemli olduğu vurgulanmıştı. O vurgunun ne kadar önemli olduğu buradan da görülüyor. Köyden kente göçün tersine döndürülmesi gerekiyor. Tarım ve hayvancılık, bir ülkenin ayakta durma noktasında çok önem teşkil ediyor’ diye konuştu.İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise, çocuklara kendisine küçükken öğretilen bir sözü hatırlatarak, ‘Biz yerli malı haftasında ‘yerli malı Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı’ derdik’ diyen ve sözü çocuklara da tekrar ettiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olan Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için yerli malların kullanılması gerekli. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yerli mallarının tanıtıldığı ilk fuar da İzmir'de gerçekleştirildi. Fuar İzmir, o dönemden beri kentte devam ediyor.Yerli malı kullanımını önemsediklerini ve yerli malı denildiğinde akla ilk gelenin sebze ve meyve olduğunu belirten İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, ‘Bizler de bu yıl gelenek olacak şekilde sizlerin, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla sebze ve meyve halimizde yerli malı etkinliği yapmayı düşündük. Bu etkinliği her yıl devam ettirmek istiyoruz. Yerli malı haftası süresince de her gün bir okula, yaklaşık 8 bin öğrencimize paketler halinde meyve dağıtımı gerçekleştiriyoruz’ dedi.Etkinliğe katılan öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler okundu.