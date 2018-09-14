Yeşil İklim, Yeşil Belediye projesi tamamlandı

Yeşil Düşünce Derneği ve Bornova Belediyesi’nin ortak yürüttüğü “Yeşil İklim, Yeşil Belediye” projesinin son toplantısı Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi Kent Arşivi Müzesi Dramalılar Köşkü’nde yapılan toplantıda proje sonuçları sunulurken, iklim değişikliği ve yerel yönetimlerle ilgili de bilgi verildi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde “Yeşil İklim, Yeşil Belediye” projesinin son toplantısı Bornova’da yapıldı. Yeşil Düşünce Derneği ve Bornova Belediyesi’nin ortak yürüttüğü ve 1 yıl süren proje kapsamında Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde gerçekleşen toplantıda katılımcılara proje sonuçları anlatıldı. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilen etkinlikte ‘İklim değişikliği konusunda ulusulararası gelişmeler ve politikalar’, ‘Yerel yönetimler ile İklim değişikliği ve yenilebilir enerji politikaları’ konularında da sunumlar gerçekleşti.

Eğitim de verildi

15 Eylül 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan proje 12 ay sürdü. Proje; Yurttaşların, bireysel girişimcilerin, kooperatif girişimlerinin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum ve azaltım yöntemleri ile yenilenebilir enerji alanlarında kapasitelerini arttırmaları amacıyla hayata geçirildi. Bornova Belediyesi konuyla ilgili eğitimler ve kamuoyunda farkındalık arttırmaya yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenleyerek, yayınlar hazırladı.

İklim değişikliklerinde belediyelerin yeri

Toplantıda, Yeşil Düşünce Derneği adına Proje Koordinatörü Sevil Turan proje çıktılarını paylaştı. Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğinin yerel belediyelerdeki yerinin değerlendirildiği toplantıda; Marmara Üniversitesi‘nden Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden Dr. Hasan Sarptaş ve Fulya Aydın, Sürdürülebilirlik ve İş Geliştirme Uzmanı Kardelen Afrodit Adsal ve Troya Çevre Derneği’nden Oral Kaya sunumlarını gerçekleştirdi. Kapanış toplantısına Bornova Belediye Meclis Üyesi Öget Nevin Cöcen, Dış İlişkiler Müdürü Başak Turhan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zehra Talas ile yenilenebilir enerji uzmanları, akademisyenler, yerel çevre grupları ve belediye personeli katılım sağladı.