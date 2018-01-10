Yeterli yağış olmayınca barajlar boş kaldı!

Yağış miktarının, beklenenin altında olması nedeniyle ülke genelindeki barajların doluluk oranlarında düşüş meydana geldi. İzmir ile Ege Bölgesi'nde 2017 yılının son günlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, barajlardaki doluluğa olumlu yansısa da yüzleri henüz güldürmedi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi ise kuraklığın ciddi risk oluşturduğunu söyledi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuraklık tehlikesini artırdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1 ay önce, 2017'nin son 44 yılın en kurak senesi olduğunu söyledi. İzmir'in içme suyu ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Balçova Barajı'nda, doluluk oranı, Aralık ayının ortalarında yüzde 10,8'di. Bu oran, 15 günde yüzde 19,3'e yükseldi. İzmir'in diğer önemli içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı'nda ise geçen ayın 15'inde yüzde 41.8 olan doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 42.7'ye çıktı.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, su tasarrufu çağrısı yaparak, "Evlerimizde de iş yerlerimizde de suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çiftçimiz, daha dikkatli olmalı. Her damla suyu bilinçli harcamalı" dedi. İzmir ile Ege Bölgesi'nin az yağış alan, kurak iklime sahip olduğunu hatırlatan Eker, barajlardaki su miktarının mevsim normallerinde olduğunu kaydetti.



Bahar aylarındaki yağmur ve kar yağışıyla barajların ve göletlerin dolacağına dikkat çeken Eker, "Bölgemiz, zaten kurak ve sıcak yazlar geçiriyor. Geçen yıl, tüm ülke son yılların en yağışsız dönemini geçirdi; ancak yine de barajlarımızdaki su miktarı ile ilgili herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Bahar yağışları ile doluluk oranlarımız artacaktır" diye konuştu.



'KURAKLIK CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR'



Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi ise 2017 yılının kurak geçtiğini, yağışların dağılım ve miktar açısından zaman zaman yeterli olmadığını, kuraklığın ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:



"En yağışlı aylarımız Aralık- Ocak'ta, 1- 2 gün dışında yağışlı gün sayısında eksiklik var. Yağış miktarı, su rezervleri açısından önemli. Onun da kısa sürede düşmesi sıkıntı yaratıyor. Yağmur kısa sürede yağınca yüzey akışa geçerek, emilmeden denizlere ulaşıyor. Bir kısmı kullanılabilir su olmaktan çıkıyor. Ocak- şubat ve bahar yağışlarıyla belki bir ölçüde toparlayabiliriz; ancak çok da olası görünmüyor. Yağmurun kısa zamanda yağması tarıma yarar değil, zarar veriyor. Bitkilerde birikmesi nedeniyle boğulmaya ve çürümeye başlıyor. Bu da son yıllarda hep gündemde olan küresel iklim değişikliğinin sonuçları olarak görülüyor. Yağışların yanında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması tarım açısından ciddi risk oluşturuyor. Böyle devam edecek olursa meyvelerin erken çiçeklenmesi ve erken uyanması nedeniyle olası ilkbahar geç donları, bağlarda kiraz, kayısı, erik, şeftalide gelir kaybı ve zarara yol açacaktır."

Barajların doluluk oranları şöyle:

İzmir Zeytinova Barajı yüzde 25, 9

İzmir Balçova Barajı yüzde 19,3

İzmir Ürkmez Barajı yüzde 62,2

İzmir Kestel Barajı yüzde 46,4

İzmir Seferihisar Barajı yüzde 57,9

İzmir Tahtalı Barajı yüzde 42,7

İzmir Kavakdere Barajı yüzde 26,6

İzmir Beydağ Barajı yüzde 2,1

İzmir Güzelhisar Barajı yüzde 69,8

İzmir Çaltıkoru Barajı yüzde 49,8

İzmir Bademli Barajı yüzde 18,9

İzmir Yortanlı Barajı yüzde 47.4

İzmir Alaçatı Barajı yüzde 6,8

Manisa Marmara Gölü yüzde 23,3

Manisa Avşar Barajı yüzde 9,2

Manisa Buldan Barajı yüzde 12,5

Manisa Sevişler Barajı yüzde 9,2

Manisa Gördes Barajı yüzde 5,2

Manisa Güneşli Barajı yüzde 46,5

Manisa Demirköprü Barajı yüzde -0,4

Uşak Küçükler Barajı yüzde 9,3