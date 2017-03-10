YGS'ye girecekler için toplu ulaşım ücretsi

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma yönelik bir dizi önlem alındı. Ayrıca İzmir'de sınava girecek tüm adaylar, sınav giriş belgelerini göstererek Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs, vapur, metro ve banliyö seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarın gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na girecek adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak için bazı düzenlemeler yaptı. Büyükşehir Belediyesi bununla birlikte, sınava girecek adaylara bir başka kolaylık daha sundu. Otobüs, metro, banliyö treni (İZBAN) ve vapurlardan yararlanacak adaylar, Pazar sabahı sınavın başlangıç saatine kadar 'giriş belgelerini' göstererek ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

100 otobüs takviyesi

ESHOT Genel Müdürlüğü, sınav yoğunluğunun yaşanacağı hatlara 100 otobüs ekledi. Ayrıca 9 Eylül Üniversitesi'ne çevre yolu bağlantılı olarak sadece hafta içi sefer yapan 290 Bostanlı İskele-Tınaztepe, 390 Tınaztepe-Bornova Metro ve 690 Tınaztepe-F.Altay Aktarma hatlarının yanı sıra 353 Gaziemir-Tınaztepe ve 596 Katip Çelebi Üniversitesi-F.Altay Aktarma numaralı hatların da sınavın yapılacağı Pazar günü hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün sefer ilavesi yaptığı hatlar ise şöyle:

23, 27, 63, 67, 80, 90, 104, 114, 125, 152, 168, 233, 240, 267, 268, 302, 304, 328, 412, 443, 445, 446, 490, 505, 510, 525, 543, 565, 568, 579, 581, 585, 671, 705, 708, 765, 800, 874, 875, 876, 878, 969

İZBAN, Metro ve İZDENİZ'de önlemler tamam

İzmir Metrosu, sınav nedeniyle yaşanacak yolcu yoğunluğunu göz önüne alarak seferlerini sıklaştırdı. Pazar sabahları '10 dakikada bir' olan seferler, sınav öncesi ve sonrasında '5 dakikada bir' olacak şekilde yeniden düzenlendi. İZBAN, ihtiyaç durumunda harekete geçmek üzere Alsancak Garı'nda iki adet tren setini hazır bekletecek. İZDENİZ ise iskelelerde bulunduracağı yedek gemilerle oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemlerini aldı.



