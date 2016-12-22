Yılbaşı biletlerinin yüzde 70'i tükendi

Aykut Polatlı-Bayiler ise umutlarının yılın son günlerine bağladı. İzmir Milli Piyango Odası ve Şans Oyunları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Çakmak da bayilerde biletlerin yüzde 70'inin tükendiğini belirtti. Marketlerin ise piyasadan çektikleri büyük miktardaki biletlere bayilerin ikramiye vermeyeceklerini ve bilet satış anlamında ellerinde kalacağını belirtti.
Milli Piyango'nun yılbaşı için 60 milyon liralık ikramiyeli biletleri vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok bayi halkın ilgisini çekmek ve satış yapabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Noel elbiseleriyle Konak Meydanı Milli Piyango Müdürlüğü önünde satış yapan bilet satışı yapmaya çalışan Ahmet Taneli, 'Son 10 günde biletlerinin tamamının tükeneceğini umuyorum' ifadelerini kullandı.
Marketlerdeki biletler, ellerinde şişecek
İzmir Milli Piyango Odası ve Şans Oyunları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Çakmak ise, hipermarketlerin Milli Piyango İdaresi'nden çok sayıda bilet çektiğini belirterek, 'Bu biletlerin büyük bölümü ellerinde şişebilir. Biz de zaten marketlerden alınan biletlere ikramiye ödememe ve boykot kararı aldık. Önümüzde, yılbaşı büyük ikramiye çekilişine 10 günlük bir süre var. Bu süre zarfında da biletlerin satışının artması ve yüzde 70'ini gerçekleştirdiğimiz ve yüzde 30'u kalan piyangoların satılacağını umuyoruz. Bir bilet bir kişinin istihdamı anlamına da geleceğini vatandaşlarımız aklından çıkarmamalı. Bu nedenle biletleri marketlerden değil bayilerden alın' dedi.
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