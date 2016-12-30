Yılbaşı gecesini dışarda geçirecek İzmirliler dikkat!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın son gecesi için toplu ulaşımda ek sefer düzenlemesine gitti. Yılbaşı gecesini “dışarıda” geçirecek İzmirliler için ulaşım seferleri sıklaştırıldı

31 Aralık 2016 akşamı, kent merkezine bağlanan hatlarda otobüs son sefer saatleri 01.30 ve 02.00’ye kadar uzatıldı. Ayrıca 910 numaralı Gaziemir-Konak, 920 numaralı Çiğli-Konak, 930 numaralı Bornova-Konak, 940 numaralı Buca-Konak, 950 numaralı Balçova-Konak hatlarında gece seferleri devam edecek. Söz konusu hatlarda 24:00-06:00 saatleri arasında 30 dakika ara ile Konak Bahribaba otobüs peronlarından servis yapılacak.



Metro’da son sefer 01.20’de



31 Aralık Cumartesi günü metro seferleri, 06.00-06.30 ve 20.30-01.20 saatleri arasında 10 dakika arayla gerçekleştirilecek. Metro 06.30 ile 20.30 saatleri arasında 5 dakikada bir sefer yapacak.

Yeni körfez vapurlarının hizmete girmesiyle seferlerini sıklaştıran İZDENİZ ise iskelelerde bulunduracağı yedek gemilerle oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemlerini aldı.



