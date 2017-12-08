Yılbaşı öncesi 400 litre kaçak içki bulundu!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, jandarmanın yılbaşı öncesi kaçak içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 400 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musalla Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda adrese yapılan baskında evde kurulan düzenekle üretildiği belirlenen 400 litre kaçak içkiye el konuldu. Operasyon kapsamında B.T.S. gözaltına alındı.



Jandarmadan yapılan açıklamada yılbaşı öncesinde sahte içti üretimi ve satışının engellenmesi ve vatandaşların yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.