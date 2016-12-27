Yılbaşında İzmirlileri sahte içki ile zehirleyeceklerdi

İzmir Konak'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda çok miktarda sahte içki ele geçirildi

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün akşam Konak'ta bulunan bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 400 litre sahte rakı ele geçirildi. Öte yandan ekipler, 25 litre votka, çok sayıda içi boş içki şişesi ve sahte bandrol, 9 bidon da etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.