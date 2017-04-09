Yıldırım: Hiçkimse Evet- Hayır diyenleri ayrıştıramaz

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingte yaptığı konuşmada, "Yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadık, kutuplaştıran ayrıştıran olmadık, hep gönül diliyle konuştuk. Biz konuşmadık eserlerimiz konuştu. 'Evet' diyenler bu ülkenin ne kadar onurlu evladı ise 'Hayır' diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu ülkenin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşımızı 'Evetçiler' diye ayırmadık. Hiçkimse 'Evet'- 'Hayır' diyenleri ayrıştıramaz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda miting yaptı. Mitingte önce Başbakan Binali Yıldırım platfroma çıktı ve kalabalığa, "Sıcaklığın samimiyetin şehri İzmir" diyerek seslendi. "İzmir bugün adam gibi adam, Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlğıyor" diyen Yılıdırım, İzmir'in Mustafa Kemal Atatürk'ü, Adnan Menderes'i bağrına bastığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzmir, 1930 yılında Türkiye'nin ilk demokrasi denemesinde önde giden kent olmuştur. Atatürk'ün teşviği ile Serbest Fırkayı kuran Fethi Bey kuruluşunu burada yaptı. İzmir 1930'da Fethi Bey'i muazzam bir kalabalıkla karşıladı. İzmir demokkrasiye hasretti. Baskılardan yılmıştı, İzmir huzur istiyordu, yatırım istiyordu, özgürlük ve demokrasi istiyordu. Onbinlerce İzmirli Fethi Bey'i bağrına bastı. Bir polis kurşunu ile 14 yaşında bir genç hayatını o gün kaybetti. Çocuğun babası, oğlunun naaşını kucağına alarak Fethi Bey'in önüne geldi. 'İşte sana ilk kurbanımız bizi tek parti zulmünden kurtar artık' dedi. Ne yazık ki 1930'daki o demokrasi denemesi başarısız oldu. 1946'da Demokrat Parti kurulduğunda yine İzmir en öndeydi. İzmir evladına hemşehrisine Adnan Menderes'e sahip çıktı. İzmir o gün bir kez daha demokrasi ve özgürlük mücadelesinde en önde yer aldı. 1946 seçimlerinde İzmir, DP'ye yüzde 70 oy verdi. 1950 seçimlerinde İzmir DP'yi tek başına iktidara getirdi."



'İZMİR'İ KORKUTAN OLMADIK'



İzmir'in Adnan Menderes'ten sonra cezalandırıldığını öne süren Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:



"Akdeniz'in huzur limanı İzmir, yatırımlardan hizmetlerden hakkını alamadı. Biz Cumhurbaşkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir şey öğrendik. Şehirlerimize, memleketimize hizmet ederken eser bırakırken kriterimiz ölçümüz asla siyaset olmadı, asla oy oranına bakmadık. 'Kim oy verdi', 'Kim vermedi' diye düşünmedik. Önümüzden sandık kalktıktan sonra oyları bir kenara bıraktık, Türkiye'nin tamamı için projeler yaptık, hizmetler yaptık. İzmir'i korkutan olmadık. İzmir'de yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadık, kutuplaştıran ayrıştıran olmadık, hep gönül diliyle konuştuk. Biz konuşmadık eserlerimiz konuştu. 'Evet' diyenler bu ülkenin ne kadar onurlu evladı ise 'Hayır' diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu ülkenin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşımızı 'Evetçiler' diye ayırmadık. Hiç kimse 'Evet'- 'Hayır' diyenleri ayrıştıramaz. Biz 9 Eylül'de düşmanı denize birlikte döktük. Bu ülkenin bir evladı, silahı, kazması, baltası, ağzında dualarıyla Anadolu'nun ortasında başlayan bu mücadele İzmir'e kadar devam etti. Ege'de düşmanı denize döktük. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte zaferle sonuçlandırdık. Cumhuriyeti birlikte kurduk. Bu zafer bizimdir, hepimizindir. Hiç kimse cumhuriyetimize el ve dil uzatamaz."



'İZMİR BU EDEPSİZLİĞİ ASLA KABUL ETMEZ. EDER MİSİN İZMİR?'



Başbakan Binali Yıldırım, referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda ‘İzmir'den denize dökme’ tartışmasını başlatan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’u eleştirerek şöyle konuştu:



"Hiçkimse aynı zamanda bu ülkenin evlatlarını 'Evet' dediler diye denize dökme densizliğinde terbiyesizlik yapamaz, tehdit edemez. Bu ayrıştırıcı bir dildir. Bölücü bir dildir. Kutuplaştırıcı bir dildir. Siyasetin dili bu olamaz. İzmir bu edepsizliği asla kabul etmez. Eder misin İzmir? O halde 16 Nisan'da bu değişikliğe çoğunlukla büyük bir 'evet' diyerek bunun cevabını vermeye hazır mısın İzmir. Hazır mısınız? İzmir yine muhteşemsin. Kemal Kılıçdaroğlu sadece 'hayır' diyor. Bunların bildiği bir şey var. O da 'İstemezük.' 'Yol, havalimanı, hızlı tren yaptırmam. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Konak Tüneli'ni yaptırmam. İstanbul- İzmir Otoyolu'nu yaptırmam.' Bunların ağzından 'Yaptırmam'dan başka bir söz duydunuz mu ey İzmir? Söylemedikleri tek bir yalan iftira kalmadı. Şimdi başladılar bir siyasi partinin temsilcisine yakışmayacak tehditler savunuyorlar. Bu aziz milleti İzmirlileri tehdit etmeye sizin haddiniz ve hakkınız yok. Bizim Yunanı denize döktüğümüz gibi onlar da 'Evet' diyenleri denize dökecekmiş. 'Hayır' çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceklermiş. Bu kadar seviyesiz gözü dönmüş, milletin yararına söz söyleyemeyen bu siyasetçileri bu millet hak etmiyor. Esasen CHP de hak etmiyor. O partiye gönül verenler de hak etmiyor. Kılıçdaroğlu, Yenikapı'da başka şeyler söylüyordu. Şimdi FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya başladı. 'Kontrollü darbe' laflarıyla 80 milyon vatandaşımızın bu zaferine gölge düşürüyor. Bu kahraman milletin 15 Temmuz direnişi, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. İzmir, 15 Temmuz gecesi ülkeye sahip çıktı. Ey Kılıçdaroğlu, ne senin gücün ne de Pensilvanya'nın gücü bu zaferi gölgeleyemez. 15 Temmuz'da nasıl Pensilvanya milletin tokadını yedi. Bu milletin refah büyük ekonomi yürüyüşünü durduramazsın Kılıçdaroğlu."



İZMİR YATIRIMLARINI ANLATTI



Başbakan Binali, İzmir'e 12 yılda 41 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, kentin doğalgazla tanıştırıldığını, Bayındır, Selçuk ve Kınık'a bu yıl içinde doğalgaz verileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, İzmir yatırımlarını şu sözlerle anlattı:



"Üniversitelerimizin sayısını artırdık. Yurt kapasitesini 10 binden 16 bine çıkardık. 2002 yılında 23 olan mavi bayraklı plaj sayısını 47'ye yükselttik. Gördes Barajı ile 2050 yılına kadar İzmir'in içme suyu sorunu yok. Tüm engellemelerine rağmen Konak Tüneli'ni hizmete aldık. 21 milyon İzmirli kullandı. Adnan Menderes Havalimanı'nı Türkiye'nin en modern havalimanı yaptık, yolcu kapasitesi, 2 milyondan 12 milyona çıktı. 2011 yılında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yarım kalan kaderine terk edilen İZBAN'ı yaptık. 363 milyon İzmirli hemşehrimiz İZBAN'la Aliağa'dan Torbalı'ya kadar seyahat etti. Şimdi Selçuk'a ve Bergama'ya da uzatıyoruz. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Turgutlu bağlantı hattını tamamladık. 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatına başladık. İlçelerde 9 hastane daha yapıyoruz. İzmir- İstanbul Otoyolu'nu yapıyoruz. Bu projenin toplam bedeli 30 milyar lira. Helal-i hoş olsun İzmir'e. Bu proje bittiğinde Osmangazi Köprüsü'nden geçerek 2 saat 50 dakikada gideceksiniz. İzmir- Ankara hızlı tren Afyon'a kadar bitti. 2020 yılına kadar İzmir- Ankara hızlı treni bitmiş olacak. İzmir- Ankara trenle 14 saatte gidiliyor. Hızlı tren bittiğinde 3.5 saatte Ankara'da olacaksınız. Avrupa'nın en gelişmiş lojistik merkezini Kemalpaşa'da yapıyoruz. Kuzey Ege Limanı'nı Çandarlı'da yapıyoruz. Yiğitler Barajı'nın temelini attık, 7 adet baraj yapımı devam ediyor. İzmir sporda Türkiye'nin ilk köklü şehirdir. İzmir'e üç yıldır üç stat yapacağız, sürekli dava ediyorlar, karşı çıkıyorlar ama onlara rağmen hayırcılara rağmen istemezükçülere rağmen Karşıyaka'ya 15 bin kapasiteli, Göztepe'ye 15 bin kapasiteli stat yapıyoruz. 20 bin kişi kapasiteli Alsancak Stadını yapıyoruz. Bütün engellemelere rağmen statlarınızı yapıyoruz. Siz de lütfen bu istemezükçülere gereken dersi verecek misiniz? İzmir bu sefer kendine yakışanı yapacak. Biz İzmir'e inanıyoruz, güveniyoruz. Sadece Gündoğdu'da bu kalabalıkla günün gözü tutulmadı, denizde de reislerimiz takımlarıyla tekneleriyle 16 Nisan için müjde veriyor."

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