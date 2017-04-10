Yıldırım ile Küçükkaya arasında Davutoğlu gerginliği

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım ile Küçükkaya arasında Ahmet Davutoğlu polemiği yaşandı

Başbakan Binali Yıldırım, bugün sabah Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Programa ikili arasında geçen Ahmet Davutoğlu tartışması damgasını vurdu.İsmail Küçükkaya, yeni sisteme göre, Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'ı görevden alamayacağını söyleyen Yıldırım'a "Sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu aldı" deyince gergin anlar yaşandı. "Bir iradenin yardımcısı olmak ayrı bir şey, bir de kendi başına irade olmak başka bir şey" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu sisteme göre cumhurbaşkanı başbakanı atar, görevden alamaz. Bakanları atar görevden alamaz" dedi. Küçükkaya'nın "Sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu aldı" değerlendirmesine Yıldırım "Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı almadı. Olağanüstü genel kurula gitti, kongreye gitti" karşılığını verdi. Küçükkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu istedi de öyle oldu" deyince Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: "Hayır, öyle bir şey olmadı. AK Parti olağanüstü kongreye gitti. Biz şimdi kişileri mi, sistemi mi konuşacağız. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? Sistem esas olması lazım. Kişilere göre sistemi yorumlarsak o zaman doğru noktaya varamayız. Çünkü insanlar yanlış yapabilir, insanların yanlışını da düzeltecek sağlıklı sisteme ihtiyaç var." dedi.Küçükkaya da bunun üzerine yapılan kongrede Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasını dinlediğini ve onun "Seçimi kazanmış bir başbakan olarak huzurunuza yeniden olağanüstü kongre kararı ile gelmek benim tercihim değildi' dediğini anlattı.