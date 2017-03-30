Yılın ilk çeyreğinden 400 bin istihdam

İZMİR İstihdam Fuarı'nın açılışında konuşan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, "İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR olarak büyük bir efor sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2017 yılının ilk çeyreğindeki rakamlara göre 400 binin üzerinde artı istihdam ortaya konuldu" dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanı Zekeriya Mutlu ise "27 milyon kişinin 80 milyona baktığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin zenginleşmesi gerekir ki bu sorunu atlatabilelim" diye konuştu

İzmir İstihdam Fuarı Swissotel'de düzenlenen törenle, 4'üncü kez kapılarını açtı. Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü tarafından İzmir Valiliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen bir günlük fuarda İzmirli yaklaşık 60 firmanın açtığı stantlarda, iş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile işletmeler buluşacak, öğrenciler tam ve yarı zamanlı iş imkanı sunan firmalarla görüşüp, staj yapabilecekleri işletmeler hakkında bilgi alacak. Fuarın açılış töreninde konuşan Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdür vekili Emin Dank, işsizliğin sadece Türkiye'de değil dünyada önemli bir sorun olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Tüm ülkelerin ortak sorunu olan işsizlik ve istihdam bugün önemini bir kat daha arttırmış durumdadır. Bu bağlamda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin rolü daha fazla öne çıktı. Tarihin en büyük 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nın başlatıldığı ülkemizde, çalışmak isteyene fırsat yaratan, 2 milyon yeni iş, 2 milyon yeni çalışan hedefleyen artı istihdam politikası kapsamında, çalışmalarımız devam ediyor. 3 aylık periyotta ev ve iş yeri ziyaretlerinin yanı sıra kentin her noktasında 272 iş ve meslek danışmanımız 130 stant çalışması yaparak, 4 bin 388 kişiye bilgilendirmede bulundu."



27 MİLYON ÇALIŞAN 80 MİLYONA BAKIYOR



İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanı Zekeriya Mutlu, şöyle konuştu:



"Türkiye'deki en büyük sorun nedir diye anket yapsak, kuşkusuz işsizlik sonucu çıkacak. En büyük korkularını sorsak, işsiz kalmak yanıtını alacağız. 2016 yılı itibariyle nüfusumuz yaklaşık 80 milyon. 59 milyon kişi 15 yaşının üzerinde, 30 milyonu iş istiyor. Bu insanların 27 milyonu çalışıyor 3 milyon 330 bin insan işsiz. 3 milyon ailede bir üzüntü, dram yaşanıyor. 27 milyon kişinin 80 milyona baktığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin zenginleşmesi gerekir ki bu sorunu atlatabilelim. Kırsaldan kente göç eden insanlar üretimden çekildi. Onun için kırsalda, köyde yaşayan insanları yerinde istihdam etmeliyiz. İzmir'de 254 bin kişi işsiz. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 12.7, İzmir'de yüzde 15'in üzerinde. Daha fazla çalışmalıyız ki oran olarak yüksek olan İzmir'i daha iyi hale getirelim."



İşsizliğin azalması için önce işyerine ihtiyaç olduğunu, yeni yatırımların desteklenmesi atıl yatırımların canlandırılması gerektiğini söyleyen Mutlu, "Üniversitelerde de reel sektörün talebi olan alanlarda insan yetiştirilmeli. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin piyasa ile daha fazla entegre olması gerekir. Ne iş olursa yaparım devri artık kapandı. Günümüzde gelişmelere ayak uydurabilmiş insanlar iş bulabiliyor" dedi.



"ÜNİVERSİTE MEZUNLARI NE İŞ OLSA YAPARIM DİYOR"



Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise şunları söyledi:



"Devletimiz sosyal bir devlet ve kimseyi aç açıkta bırakmıyor. Sorunumuz tokluk meselesi değil. Batı standartlarında bir yaşamın savaşını veriyoruz. Kişi başı gelirin 20 bin dolar olduğu ülke olmalıyız. Şu an yarısındayız. Orta gelir tuzağından nasıl kurtulacağız, bunun en önemli noktası eğitim. Üniversite mezunlarımız bile ne iş olsa yaparım diyor. Artık yapay zekalı robotlarla üretim yapan ülkelerle rekabet etmek zorundayız. Robotun maaşı, SSK'sı, fazla mesaisi yok. 24 saat çalışıyor, sadece şarj ediyorsunuz. Sanayide 4.0 devrimini anlamadan dünya 5.0'ı konuşuyor. Hükümetimiz istihdam seferberliğini başlattı. 1450 üyemize 183 milyon 932 bin kredi kullandırdık, koşulumuz artı istihdam sağlamaktı."



"MESLEK EĞİTİMİNDE MESAFE ALMALIYIZ"



Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak de, "İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR olarak büyük bir efor sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2017 yılının ilk çeyreğindeki rakamlara göre 400 binin üzerinde artı istihdam ortaya kondu. Bütün meselemiz mesleki eğitimle ilgili olarak küresel dünyada olan gelişmeleri içselleştirmemiz ve uygulamasını hızlı bir şekilde ortaya koyabilmemiz. Meslek eğitiminde Almanya ve Avusturya modeline baktığımızda çok mesafe almalıyız" dedi.



"KÖYLER BOŞALDI"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, bölgedeki en büyük istihdam sağlayıcı olduklarını belirterek şöyle konuştu:



"Yeni bir politikayla istihdamı arttırmak için yerelde kalkınma hamlesini başlattık. Yalnız sanayi, ticaret yok tarım da var. Türkiye'nin coğrafi yapısı dünyada az bulunan bölgelerden biri. Türkiye, kışı, yazı, baharı, toprakları olan ülke ama boş. Bizim çocukluğumuzda geçim derdi yoktu. Memurun çocuğu okur memur olur. Sanayici, ticaretçinin yanında çocukları çalışırdu. Çiftçi köyünde tarlasında üretirdi. Köyler boşaldı, kente geldiler. Bunu çözmemiz lazım. Tarımı ve hayvancılığı olmayan ülkenin kalkınması mümkün değil. Araba yenilip, içilmiyor. Tarıma teşvikleri arttırmak lazım. Türkiye Afganistan'dan çoban getiriyor. Bu hale gelmişiz."



Konuşmaların ardından istihdam konusunda paneller gerçekleştirildi. Swissotel'de firmaların kurduğu stantlarda iş arayanlar form doldurma ve bilgi alma fırsatı buldu.

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