Yıllardır taş ocağı mücadelesi veren mahalleye bir kötü haber daha!

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, yıllardır taş ocakları ile mücadele eden Germiyan mahallesine bir kötü haber daha geldi. Özkaya Mermer Ltd. Şti.'nin 'Dekoratif Taş Ocağı' projesi ile ilgili İzmir Valiliği'ne sunulan dosya uygun bulunarak ÇED süreci başlatıldı

İzmir Valiliği'ne başvuran Özkaya Madencilik Şirketi, taş-kalker ocağı ruhsatı bulunan yerde, 'dekoratif taş' çıkarmak için izin istedi. ÇED başvurusu yapan şirket, ruhsat sahası içerisinde belirlenen 24,70 hektarlık alanda ocak açarak, yıllık 50 bin ton kapasite ile dekoratif taş üretimi gerçekleştirecek. Patlama yapılmadan, büyük iş makineleri ile çıkartılacak olan taşlar, kamyonlara yüklenerek işlenmeye götürülecek.



Germiyan'daki taş ocakları, köylülerin mücadelesi sonucu birkaç kez mahkeme tarafından kapatılırken, yeni bir projenin uygun bulunarak ÇED sürecinin başlatılması Germiyanlılar'ın tepkisine neden oldu. Germiyanlılar, dekoratif taş ocağı projesi içinde mücadele edeceklerini ve yasal yollara başvuracaklarını belirtti.



İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayınlanan duyuruda ise şöyle denildi:



"İzmir ili Çeşme, ilçesi Germiyan Mevkisi'ndeki Özkaya Mermer Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafıdan yapılması planlanan Dekoratif Taş Ocağı Projesi ile ilgili olarak İzmir Valiliğimiz'e sunulan PTD (Ön ÇED Raporu olarak bilinen proje tanıtım dosyası) dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."