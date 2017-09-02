Yine eski koca cinayeti: Boğazını sıkarak öldürdü!

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kadın 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Eşi A.R'den (48) boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Hacer Çetin (36) yeniden geldiği Menemen'de Bahadır Mahallesi'ne yerleşerek bir çay ocağında çalışmaya başladı.



Boşandığı eşiyle barışmak isteyen ve çalışmasına karşı çıktığı öğrenilen A.R, evine gittiği Hacer Çetin ile tartıştı.



Evden yükselen sesler üzerine komşuların durumu bildirdiği polis ve sağlık ekipleri, belirtilen adrese geldi.



Eve giren ekipler, Hacer Çetin'in cesedini buldu.



Ekipler, olayın ardından kaçan zanlının da İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gittiğini belirledi.



Kocaeli'ye gitmek üzere bilet alan ve bindiği otobüsün hareket ettiği belirlenen A.R, polisin düzenlediği operasyonla Manisa'da durdurulan araçta gözaltına alındı.



Bu arada Hacer Çetin'in İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde boğazının sıkılması sonucu havasız bırakılarak öldürüldüğü tespit edildi.



A.R. ve Hacer Çetin çiftinin 7 yaşında bir çocuklarının olduğu öğrenildi.