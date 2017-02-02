Yoksulun giysi pazarı

İZMİR'in Basmane semtinde kurulan kullanılmış eşya pazarda ayakkabı ve pantolon 5 TL, mont 10 TL gömlek ve kazaklar 2 ila 5 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor

Soğuk geçen kış günleri, yoksulları kıyafet konusunda da zorluyor. Mağaza ve dükkanlardan yeni giysiler alacak parası olmayanlar, çareyi ikinci el giysi satılan pazarda buluyor. Ağırlıklı olarak kentin yoksul kesiminin yaşadığı Basmane semtindeki Hatuniye Camisi önünde kurulan pazarda da dar gelirlilere kıyafet alma imkanı sunuluyor. Bu pazarda ayakkabı ve pantolon 5 TL, mont 10 TL, gömlek ve kazaklar 2 ila 5 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu fiyatlara satılan eşyalar için bile pazarlık yapıldığına tanık olunuyor.

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