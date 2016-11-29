Yol çöktü, 3 bina boşaltıldı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, inşaat çalışmasının yapıldığı alanda, yağmur nedeniyle 1 ayda 2 kez yol çöktü. Belediyle ekipleri, yolun karşısında yıkım tehlikesi bulunan 3 binayı önlem alınıncaya kadar mühürledi. Ancak binada yaşayanlar gidecek yerleri olmadığı gerekçesiyle binayı boşaltmayı kabul etmedi

General Kazım Özalp Mahallesi 46/20 Sokak'taki bir inşaat çalışması için yapılan kazı bölgesinde, yaklaşık 25 gün önce yol kayması meydana geldi. İddiaya göre geçici önlemin ardından inşaat çalışmaları devam etti. Ancak dün kentte etkili olan sağanak yağmur nedeniyle saat 22.00 sıralarında yolda ikinci çökme meydana geldi. Bu sırada sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Çalışma başlatan belediye ekipleri, 4'er katlı 3 binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gerekçesiyle boşaltma kararı aldı. Belediye yetkilileri, üzerinde 'General Kazım Özalp Mahallesi 46/20 sokak numara 33/1'de yapılan inşaat kazısı sonucu yolun kısmen kaydığı, yağmurla yol kaymasının arttığı ve aynı sokaktaki 34, 35 ve 36 numaralı yapıların yıkım tehlikesi arz ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu tehlike arz eden binaların ilgilisince önlem alınıncaya kadar acilen boşaltılması gerekmektedir' yazılı tutanakları 3 binada yaşayanlara tebliği edip, yıkılma tehlikesi olan binaları mühürledi.



"GİDECEK YERİMİZ YOK"



Bu binalardan birinde yaşayan ve bir yazılım firmasında çalışan 22 yaşındaki Berk Tan, "25 gün önce ilk çökme yaşandı. Gelip yüzeysel önlem aldılar. Sonra çalışmalara devam ettiler. Dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle ikinci kez yol çöktü. Çöp konteynerleri inşaat alanına düştü. Belediye yetkilileri gelip incelemelerde bulundu. Herkes topu birbirine atıyor. Belediye inşaat firmasının sorumlu olduğunu söylüyor. İnşaat firmanın önlem alması gerektiği belirtildi. Bir hafta içinde önlem alınacakmış. Onlarca insan yaşıyor 3 binada, gidecek bir yerimiz olmadığı için binada yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Aynı sokakta bir başka apartmanda yaşayan Nesrin Gonca (44) ise "Yolun çöktüğü inşaat alanının yanında farklı bir firma inşaat yapıyor. Orada da 4 hafta yıkım çalışması yapıldı. Ancak tamamlanmadı. Bizim evimizin kenarındaki duvarın yıkılması gerekiyordu ancak hala duruyor. Buna önlem alınması gerekiyor tedirginiz. Yağmur yağdığında yıkılacak diye uyuyamıyorum" dedi. Mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istedi.