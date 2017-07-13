Yol isteyen ambulans şoförüne önce tepki gösterdi, sonra yol verdi

İZMİR'in Narlıdere İlçesi'ndeki bir hastayı evinden alıp Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürmek üzere ambulansla yola çıkan 112 ekibi, siren sesini açıp Güzel Sanatlar Fakültesi Kavşağı'nda bekleyen araçlardan yol istedi. Bu duruma öfkelenen kimliği belirsiz sürücü, aracını durdurup ambulans şoförüne tepki gösterdi. Şoförün ambulansta acil hasta bulunduğunu söylemesi üzerine, otomobil sürücüsü aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ambulanstaki araç kamerası tarafından görüntülendi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Servis ekibinin trafikte karşılaştığı zorluk, ambulanstaki araç kamerasına yansıdı. Geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, telefon ihbarı üzerine harekete geçen 112 ekibi, Narlıdere İlçesi'ndeki bir hastayı ambulansa alıp Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Araç trafiğinin yoğun olmadığı noktalarda, ambulansın sirenini açmayan şoför, Balçova İlçesi Mithatpaşa Caddesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kavşağı'nda, araçların sol şeritte bulunduğunu fark edince, sireni açıp yolun boşaltılmasını istedi.



Ancak bu duruma öfkelenen bir otomobilin sürücüsü, yol vermek yerine cadde ortasında durup aracından indi. Kimliği belirsiz sürücü, el kol hareketi yaparak ambulans şoförüne tepki gösterdi, ambulansa doğru yürüdü. Ambulans şoförü, 'Acil hasta var' diye birkaç kez yüksek sesle, otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine, sürücü aracına dönüp otomobilini sağ şeride çekti. Tüm bu yaşananlar ise ambulanstaki araç kamerasına yansıdı.



"SANİYELERİ BİLE ÖNEMLİ"



Türk Sağlık Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, "Hastaların, hastaneye ulaştırılmasında saniyelerin bile önemli olduğu bir zaman diliminde bir sürücünün ambulans şoförüne 'Yol istediği' için tepki göstermesine anlam veremiyoruz. O ambulansın içinde kendi ailesi ya da yakını da olabilirdi. Olmasa bile sonuçta insan hayatının hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği gibi bir gerçek var. Neredeyse her gün sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarıyla ilgili haberleri görüyoruz ve bunun engellenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bir de trafikte böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bu gibi görüntüleri yalnızca insanların duyarlılığı engelleyebilir. Tepki göstermek yerine en hızlı ve güvenli şekilde yola açmalıyız. Bu aracın plakası da görüntülerde açık şekilde görülebiliyor. Bununla ilgili gerekli girişimlerde de bulunuldu" dedi.





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