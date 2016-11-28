Yol verme yüzünden çıkan kavga ölümle bitti

İzmir Buca'da yol verme tartışması yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İzmir Buca'daki olay geçen 22 Kasım'da saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Davut Bulut, kız arkadaşını da yanına aldı ve Buca İlçesi Ufuk Mahallesi Dayko Meydanı'na gitti. Bulut burada içinde 24 yaşındaki M.B.V. ve aynı yaştaki E.K.'nin bulunduğu park halindeki araçtan yol istedi. Bunun üzerine araçtan inen M.B.V. ve E.K., Bulut ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Bulut, aracına bindi ve oradan uzaklaştı.



Ancak diğer araçtaki iki kişi Bulut'u takip etmeye başladı. Konak'ta ağabeyinin evinin önüne kadar gelen Bulut, telefonu ile yeğeni Mazlum Bulut'a aradı. Mazlum Bulut evden dışarı çıktı ve M.B.V. ve E.K. ile kavga etmeye başladılar.



Kavga sırasında yanında bıçak bulunan M.B.V., Davut Bulut'u sol kulağından yaralarken, Mazlum Bulut'u ise göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, M.B.V.'yi gözaltına alırken, E.K. ise olay yerinden kaçtı. E.K.'nin daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.



Yaralılar ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mazlum Bulut, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



'YOL VERDİK AMA KÜFÜR ETTİ' İDDİASI



Bu arada gözaltına alınan M.B.V. ile E.K. ilk ifadelerinde Davut Bulut'a yol verdiklerini, ancak Bulut'un kendilerine "Erkekseniz beni takip edin" diyerek küfür ettiğini bu nedenle takip ettiklerini ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve daha önce de poliste çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.B.V. tutuklandı, E.K. ise serbest bırakıldı.