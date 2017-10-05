Yolcuların can güvenliğini tehlikeye atmıştı. Firma açıklama yaptı

İzmir-Aydın otoyolunda, yolculuk esnasında telefonla oynadığı için tepki ile karşılaşılan şoförün işine son verildiği öğrenildi

İzmir-Aydın Otoyolu'nda ilerlerken aynı zamanda cep telefonuyla oynayan otobüs şoförü, tepki ile karşılanmıştı. Otobüsün yolcularından biri, şoförün fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmış ve uyarıya rağmen şoförün telefonla oynamaya devam ettiğini dile getirmişti. Bunun üzerine o fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlanmış ve tepkiler oluşmuştu.



Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, şoförün çalıştığı firma harekete geçti. Alınan bilgiye göre firma, o şoförü işten çıkardı. Konuyla ilgili firmadan gelen açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan video sonrasında olaya konu olan araç kaptanı en yakın durak olan Aydın Söke'de araçtan indirilerek işten el çektirilmiş ve bir daha şirket bünyesinde çalışamayacak şekilde 'Kırmızı bülten' yayınlanmıştır" denildi.



Öte yandan şoför hakkında emniyet birimlerine de şikayette bulunulduğu öğrenildi.