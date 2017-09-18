Yolda yatan köpeğe, acımasız tekme!

İzmir'de kamera görüntüleri ortaya çıkan, yolda yürürken kaldırımda oturan köpeğe tekme atan şahıs yakalandı. Şahsın 12 ayrı suçtan sapıkasının olduğu ortaya çıktı

Acı olay geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşandı. Mia isimli sahipli bir köpek kaldırımda oturmaya başladı. O sırada köpeğe doğru yürüyen iki kişiden birisi yolda otura köpeğe tekme attı. Köpek ise, aldığı tekme sonucu koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası sahipli olan Mia isimli köpek bir süre ortadan kayboldu.



Olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs köpeğe tekme atarken, yanındaki kişinin de güldüğü görünüyor.



Köpeğin sahibi Remzican Akansu, videoyu sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak, "Dün akşam saatlerinde Aliağa çarşıya yakın yaşandı bu olay. Videoda gördüğünüz şerefsiz bu güzel köpeğin Mia'nın canını yakarak kaybolmasına sebep oldu. Mia'yı gören, bu şerefsizi tanıyan bilen, lütfen bildirsin. Kızımızı arıyoruz" notunu paylaştı. Daha sonra ise Mia'nın buluduğu açıklandı.



12 suçtan sabıkası var

Kaldırımda yatan köpeğe tekme attığı güvenlik kameralarınca görüntülenen Naim Y., köpeğin sahibi Remzican Akansu’nun şikayetçi olması üzerine, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.Daha önce 12 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlenen Şüpheli Naim Y.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.