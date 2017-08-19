Yolun karşısına geçemedi!

İzmir Güzelbahçe'de yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı. Kazada 28 yaşındaki Özlenen Baz hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre gece geç saatlerde İzmir-Çeşme otoyolundaki Seferihisar Kavşağı yakınında 28 yaşındaki Özlenen Baz yolun karşısına geçmek istedi. Baz'a o sırada yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı.



Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası otoyolda ise trafik yan yoldan kontrollü bir şekilde sağlandı.



Savcının incelemesinin ardından Baz'ın cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





