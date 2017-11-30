Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı!

İzmir Karabağlar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı!

Karabağlar'daki kaza Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Konak tarafına doğru hareket halinde olan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kazanın etkisi ile yaya, yol kenarına savrulurken, kazayı görenler durumu hemen polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yayanın üzerinden kimlik çıkmazken, görgü tanıkları ise yayanın kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden şahısın kimliğini belirlemek için de çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kaza
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