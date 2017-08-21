Yorgunluğunu Fuar'da attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da sık sık fuar alanını gezerek hem ziyaretçiler hem de katılımcılarla bir araya geliyor. Başkan Kocaoğlu, hem yeni teknolojilere ilişkin bilgi alıyor hem de vatandaşların keyifli sohbetlerine katılarak yorgunluk atıyor

Son yılların en renkli etkinlik programlarına sahne olan 86. İzmir Enternasyonal Fuarı, açıldığı 18 Ağustos'tan bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da sık sık fuar alanını gezerek hem ziyaretçiler hem de katılımcılarla bir araya geliyor. Yoğun geçen günün ardından soluğu Kültürpark'ta alan Başkan Aziz Kocaoğlu, hem yeni teknolojilere ilişkin bilgi alıyor hem de vatandaşların keyifli sohbetlerine katılarak yorgunluk atıyor. Başkan Kocaoğlu, bu ziyaretler kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerini halkla buluşturmayı hedefleyen Belediye Sokağı'na da uğradı. Burada İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı, Süt Kuzusu standında miniklerle birlikte karşılıklı süt içti.



Eski dostla sıcak sohbet



Başkan Aziz Kocaoğlu'nun bir sonraki durağı ise onur konuğu Muğla'nın standı oldu. Türk turizminin gelişmesinde önemli katkıları olan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın imza günü etkinliğine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu olarak tanınan Gökovalı'yla sohbetinin ardından, geleneksel Bodrum teknesini inceledi. Fuar gezisini enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların stantlarıyla sürdüren Başkan Aziz Kocaoğlu, yenilenebilir enerji konusunda çocuklara farkındalık eğitimi verilen İzmir standını ziyareti de ihmal etmedi.

Başkan Kocaoğlu, Süt Kuzusu standında miniklerle sohbet etti.

