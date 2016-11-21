Yörükler Karşıyaka'da bir araya geldi

Yörük kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere taşınabilmesi için projeler üreten Karşıyaka Belediyesi, ilk kez Yörük Şenliği düzenledi. 20 farklı ilden onlarca Yörük Derneği ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Yörük kültürüne uygun olarak kız istendi, keşkek karıldı. Şenlikte gün boyu eğlence vardı. Başkan Akpınar “Bu kültürü sonsuza kadar yaşatacağız” dedi

Karşıyaka Belediyesi; Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu ve Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği ile işbirliği yaparak Karşıyaka’nın ilk Yörük Şenliği’ni düzenledi. Türkiye’nin 20 farklı şehrinden onlarca Yörük Derneği’nin katıldığı şenlik, Karşıyaka Çarşı içindeki kortej ile başladı. Yaklaşık 5 bin kişi, Belediye önünden Vapur İskelesi’ne kadar yürüdü. Korteje, davul zurna eşlik etti. Yörükler, Çarşı içinde zeybek oynadı. Esnaf ve vatandaşlar da bu coşkuya ortak oldu.



GÜNBOYU EĞLENCE



Şenliğin, Bostanlı Pazaryeri’ndeki resmi açılış töreni ise Yörük kültürüne özel kız isteme seremonisi ile başladı. Gelin ve damat, temsili merasimle dünya evine girdi. Çaltı Köyü yörüklerinden Kostak Ali’nin, kendi adını taşıyan zeybek gösterisi alanı dolduranları büyülerken, 5 yaşındaki minik efe Kazım Zeybek Şenol ise zeybek oyunuyla şenliğe güzellik kattı. Gün boyu süren şenlikte, pazaryerinde kurulan çadırlarda Yörüklerin yöresel yemeklerinden olan keşkek karıldı, gözleme, pilav ve ayran ikram edildi. Sanatçılar Zeynep İlhan, Fevzi Önder, Ali Çakar ve Selcan Kökçen de birbirinden güzel Yörük türkülerini seslendirdi.



“YÖRÜK DEMEK CUMHURİYET DEMEKTİR”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yörük kültürü yalnızca yiyecek, içecek değildir. O kültürün insana, doğaya, kadına, çocuğa saygısını bilmezsek, eksik kalırız. Yörük kültürünün temelindeki laik yaşam tercihini, bağnazlığın her türlü çeşidini reddeden yaşam biçimini bilmezsek, ondan yeterince yararlanamayız. Bugün bu değerleri anımsamanın ve anımsatmanın, Yörük inadı ve tutkusuyla savunmanın tam zamanıdır. Çünkü Yörük demek, Atatürkçülük demektir, Cumhuriyet sevdalısı insanlar demektir. Yörük kültürünün verdiği bu esinle ve cesaretle, Karşıyaka’da buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.