Yüksek binalar küçük hayatlar

Karşıyaka'da lüks binalar, spor salonları ve alışveriş merkezleri içinde muşamba çadırda yaşayan 3 çocuklu Hızlı ailesi, çöpten topladıkları yiyecekler ile karınlarını doyurup hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Doğancan Bingöl - Karşıyaka'da muşamba çadır içinde yaşayan Hızlı ailesi imkansızlıklara rağmen yaşam mücadelesi veriyor. İzmir'in en lüks mahallelerinden biri olan Mavişehir'in tam ortasına kurdukları "derme çatma" muşambadan yaptıkları çadırın içinde kış aylarında soğuk ile mücadele verirken çöpten topladıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

Artık yiyecekleri toplamak için çöpleri dolanan evin babası Salih Hızlı bazı günler topladığı kağıtlar ile evine 15-20 lira götürebiliyor. Evin annesi Ayşe Hızlı ise yüksek ve lüks binaların arasındaki muşambayı evi olarak kabul edip akşamları eğlence merkezi haline gelen alışveriş merkezinin önündeki arazide yaktığı ateş ile çocuklarının karnını çöpten buldukları yiyecekleri ısıtarak doyuruyor.

10 yıldır sokakta yaşıyorlar

Evin 10 yaşındaki en büyük kızı Gülsüm Hızlı yaşanan imkansızlıklara rağmen olgun bir duruş sergileyerek, imkan olduğu zaman okula gidip arkadaşlarıyla eşit şartta eğitim almanın hayalini kuruyor. 7 ve 5 yaşındaki evin küçük çocukları ise çevrede bulunan alışveriş merkezlerinin ve spor salonlarının önünde para toplayarak çadırlarına ekmek götürme çabasıyla boylarından büyük işlere kalkışıyorlar.

Yaklaşık 10 yıldır sokakta yaşadıklarını belirten baba Salih Hızlı, "Göçebe hayatı sürüyoruz. Çocuklarım sokakta büyüdü. Bu yaşadıklarını hak etmiyorlar. Çöpten topladığımız yemekleri ısıtarak akşamları karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Sağlık sorunlarımız var çünkü yıllardır duş alıp sıcak yatakta uyuyamadık. Akrabalarımız bize yardım etmek istese de onların durumu da çok iyi değil." dedi.

Kimse bize el uzatmıyor

Şehrin en lüks mahallesinde insanların gözü önünde açlıktan öleceklerini söyleyen baba Hızlı, şöyle konuştu:

İnsanlar alışveriş yaptıktan sonra önümüzden geçiyorlar ama kimse bize el uzatmıyor. Ben kendimi ve eşimi düşünmeyi bıraktım. Çocuklarımız için mücadele ediyoruz. İlerleyen yıllarda bu şekilde sokağa esir bir şekilde kalmasınlar. Akşam olduğunda evlerine girerek sıcak yataklarına uzansınlar. Böyle devam ederse hastalıklar, pislik, açlık bizi öldürecek. Biz bunları yaşayacak ne yaptık? Bizim tek kabahatimiz roman olmak mı? Romanız diye ölmeyi hak etmiyoruz. Romanlar bu toplumun en eğlenceli insanlarıdır. Ben bu açlığa yoksulluğa rağmen çadırımın önüne çöpten bulduğum hoparlörleri tamir edip kurdum. Bazı zamanlar hiç nedeni yokken eğlenmek istiyoruz. Bu sefalette bile neşeli olabiliyoruz. Ama bazen insanlar bizim buradaki yaşam mücadelemiz ile alay ediyor. Geçenlerde bu yüksek binalarda oturan bir bey geldi. "Sizin fotoğrafınızı çekeyim Facebook'ta paylaşayım bizim çok fazla arkadaşımız var size yardımcı olur" dedi sonradan duyduk ki buradaki yaşam mücadelemiz ile alay etmiş. İnsanlara "bu pisliği buradan kaldırmayı düşünmüyor musunuz ?" diye çağrıda bulunmuş."

Başka çaremiz yok

Evin annesi Ayşe Hızlı ise yaşadıkları çadırın yağmurlu günlerde içeriye su aldığını belirterek, "Gece ıslak ıslak uyumak nasıl bir his yaşamayan bilemez. Biz roman olduğumuz için dışlananlarız. Açlıkta ölmeye mahkûm edilmiş insanlarız. Benim 3 tane çocuğum var. Bazı zamanlar gelip bizimle konuşan insanlar bana madem bu kadar açsın neden 3 tane çocuğun var diyorlar. Oturup sabaha kadar ağlıyorum. Onların yaşama hakkı yok mu?" ifadelerini kullandı.

Lüks arabalar ve yüksek binaların arasında yaktığı ateş ile yemek pişirdiğini söyleyen anne Hızlı, binaların arasında ateş yakıp yemek pişirmekten mutlu olmadığını ama başka alternatifi olmadığı için bu yola başvurduğunu ifade etti.

Alışveriş Merkezi'ndeki artık yemekleri almalarının bile yasaklandığını söyleyen anne Hızlı, "Önceden alışveriş merkezindeki insanların yemediği kalan yemekleri topluyorduk. Şimdi onları bile almamız yasaklandı. İsteğimiz sadece kafamızı sokabileceğimiz bir ev ile akşam karnımızı doyurabilmek. Bence insan olarak bunu hak ediyoruz." diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen anne Hızlı, seçim döneminde dağıtılan kâğıtları biriktirdiğini belediyelerden yardım istediklerini ama herkesin gözlerini kapatıp ailesini görmezden geldiğini söyledi.