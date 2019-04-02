Yunan Başkonsolosluğu'ndan vize açıklaması

İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme'deki vize başvuru merkezlerinin Ekim ayına kadar işleme devam edeceği bildirildi.

Yunan Başkonsolosluğu'ndan vize açıklaması
02 Nisan 2019 Salı 10:00

Açıklama şu şekilde:

"Bu sene de, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu adına 1 Nisan'dan 30.09.2019 tarihine kadar Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme'de vize başvuru merkezleri faaliyette olacaktır. Daimi olarak veya yaz döneminde Yunan adaları ile bağlantılı olan bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarına daha iyi hizmet vermek için Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme Ticaret Odaları Başkanları ile işbirliği yaparak ilk kez geçen yıl bu girişimi başlattık. Kendimizi iki ülkenin ticaret, ulaştırma, turizm ve kültür alanlarındaki ilişkilerini komşu halkların yararına yönelik sürekli olarak güçlendirme ortak hedefine adadık."

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