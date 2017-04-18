Yunanistan Başkonsolosu: İki ülkeyi yaklaştırmak görevim ve hedefim

Zeynep Kaya- Yunan istan Başkonsolosu Argyro Papoulia, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Milli Bayram etkinliklerine İzmir'deki resmi ve özel kurum temsilcilerinin göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu belirtti. Başkonsolos Argyro Papoulia, 'İki ülke arasındaki sıcak ilişkiler 21. yüzyıldan sonra arttı. Tek hedefim, görev sürem boyunca Türkiye-Yunanistan ilişkisini güçlendirmek' diye konuştu.



Vize başvurularının %99'u olumlu sonuçlanıyor

İş birliği yapıyoruz

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in, Yunanistan ulusal yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Milli Bayram etkinliğine göstermiş olduğu ilgiden ötürü oldukça memnun olduğunu açıklayan Başkonsolos Argyro Papoulia, 'Bütün ülkelerde olduğu gibi biz de ulusal bağımsızlığımızın yıl dönümünü kutluyoruz. Yunanistan için önemli olan milli bayram kutlaması gününde İzmir'deki makamlar varlıklarıyla bizleri onurlandırdılar. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çıtayı birlikte yükseltmek zorundayız. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Bizler doğası gereği tüm ülkeler ve tüm halklarla iş birliği amaçlayan barışçıl bir halkız. Başta Türkiye olmak üzere, tüm komşularımızla iyi ilişkiler hedefliyoruz.' dedi.Türkler ile Yunanlar arasında yaşanan dostluk ilişkilerinde geleceğe dair hedeflediği katkılardan bahseden Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, 'Ben her zaman ülkemizi ve halklarımızı bağlayan şeylerin, ayıranlardan daha fazla olduğuna inanmışımdır. Bildiğimiz gibi ve tüm unsurların kanıtladığı üzere iki ülke arasındaki ilişkiler 21. yüzyılda her alanda artmıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın da yönlendirmeleri doğrultusunda ticaret, ulaştırma, enerji, turizm ve kültür alanlarında Yunanistan ve Türkiye için karşılıklı adımlar atılmıştır. Benim de tek hedefim görev sürem boyunca bu doğrultuda başka adımlar atabilmek' dedi.Adalara vizesiz olarak giriş sağlanmasına da değinen Papoulia, 'Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi ve idari yetkilileri, Doğu Ege Yunan adalarını ziyaret edecek olan Türk vatandaşlarına hızlı vize verilmesini içeren pilot projenin uzatılması için Avrupa Birliği'nin ilgili makamlarına baskı uygulayarak büyük çaba gösterdiler. Bu, Türk vatandaşlarının ve aynı zamanda Yunan adalarındaki kurumların ortak talebiydi. Komisyon üyesi Yunanlı delege Sn Dimitris Avramopoulos'un desteğiyle uygulama gerçekleşti. Bununla birlikte 2016 verilerine dayanarak, Doğu Ege Yunan adalarını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sadece yüzde 6-7'sinin bu uygulamayı kullandığını belirtmek isterim. Esasen bu uygulama, Yunan adalarını son anda ziyaret etmek isteyip de vizesi olmayan kişilere hizmet ediyor. Vize başvurusu için bilinen prosedürleri tercih eden Türk vatandaşlarına da hızlı bir şekilde hizmet verildiğini dikkate almalısınız. Geçtiğimiz yıl Yunanistan'ı ziyaret etmek amacıyla vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının yüzde 99'unun talebi karşılandı; Atina, Selanik ve Yunan adalarına gitmek için kendilerine vize verildi' diye belirtti.Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunanların ve Türklerin arasındaki ekonomik ilişki hakkında, 'Son 15 yılda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ilerlemeler gerçekleşmiştir. Karşılıklı çıkarlara sahip olduğumuz ticaret, turizm, enerji ve yatırım alanlarında iş birliği yapıyoruz. Elbette daha yüksek hedeflere ulaşabiliriz. Bu bizim misyonumuz ve görevimizdir. Ekonomik işbirliğini güçlendirmek için önemli alanlar mevcut. Özellikle de ticarette ve yatırım alanlarında. Yetkili makamlar ve odalarla iş birliği yaparak eylem ve girişimleri teşvik ediyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi iki ülke ve halklarımız arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştıracaktır' yorumunda bulundu.