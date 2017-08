Yurt fiyatlarından korkan 1+1'e kaçıyor

ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kendilerine kalacak yer bulma arayışlarına başladı. Aileler ise yurt fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi oldu. Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, 'Ev satın almaya veya kiralamaya gelen neredeyse bütün öğrenciler yurt fiyatlarının yüksek olduğundan şikayetçi. 1+1 evler yurt fiyatlarından kaçan öğrencilerin tercihi oluyor' dedi

Zeynep Kaya-Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2017-2018 yerleştirme sonuçları belli oldu. Hangi üniversiteye yerleştirildiğini öğrenen adaylar, kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta içerisinde kazandıkları üniversiteye gidecek ve kayıt olacaklar. Kayıtların ardından ise aileleri zorlu bir süreç bekliyor. Bu süreçten sonra aileler şehir dışında okutacakları çocuklarına yerleşim alanı bulma arayışlarına başlayacak. Fiyatlar ise minimum asgari ücret şartlarında geçinen bir ailenin ödeyebileceği miktarın çok üstünde. İzmir iline bakınca, devlet kurumu olarak Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi'nde bu yıl toplam 2017-2018 dönemi için yaklaşık 25 bin kontenjan ayrıldı. Yurt fiyatları ise asgari ücretin üzerinde. Yaptığımız araştırmaya göre yurtlarda barınacak öğrencilere birbirinden farklı alternatifler sunuluyor ama yeterli değil. Örneğin 1800 liralık bir özel öğrenci yurdu öğrenciye barınma ve hijyen açısından yeterli olanak sunuyorken, fiyat dahil yemek imkanı sağlamıyor. Orta halli bir fiyata sahip özel bir öğrenci yurdu ise yemek olanağı tanırken, kişinin bireysel kullanacağı tuvalet, banyo alanı ortak kullanılıyor ve hijyen açısından yeterli görünmüyor. Öğrenciye hijyenik ortam sunan bir özel yurdun yemek imkanı bulunmazken, yemek imkanı tanıyan bir özel yurdun ise hijyenik ortamı yeterli görünmeyebiliyor. Çocuğunu şehir dışında okutacak anne-babalar ise durumdan şikayet ederek, devlet yurtlarına ait kapasitelerin çoğaltılıp, üniversiteye yerleşen her öğrenci adayı için yer tayin edilmesini istiyor. Devlet yurtları ise üniversiteyi kazanan her öğrenciye barınma imkanı sunacak yeterli kontenjana sahip değil. Konu hakkında konuşan Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, yurt fiyatlarının kendilerine ağır geldiğini düşünen aile ve öğrencilere destek olacaklarını ifade etti.



Çocuklarımız FETÖ gibi örgütsel yurtlarda kalmamalı



Özel yurtlarda yiyecek, içecek ve barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalan bazı öğrenciler yurt fiyatları hakkında şikayet ederek, ailelerinin ödeme gücünü aştığını belirtti. Bir odada 3, 4, 5 ve 6 kişi kaldıklarını vurgulayan, ismini vermek istemeyen öğrenciler, bazı yurtlarda tuvalet ve banyo alanını toplu kullandıklarını, hijyen şartlarının iyi olmadığını ifade etti. Aileler ise devlet yurdunda barınmak için ayrılan kontenjan sayısının arttırılarak, üniversiteyi kazanan her öğrenci için kalacak yer temin edilmesini istedi. Görüşlerini aldığımız bir öğrenci velisi, 'Biz Manisa'da yaşıyorduk. Kızım İzmir'de bir yurt ayarladı. Yurtta kaldıktan sonra yurdun FETÖ'ye ait olduğunu anladı ve çıkardık oradan. Öğrenci evi tuttuk. Kızımla beraber başka bir kız öğrenci ev arkadaşı olarak eve taşındı. Kızım sürekli bizi telefonda arayarak arkadaşının madde bağımlısı olduğunu ve davranışlarının kendisini korkuttuğunu söyledi. Başka ev arkadaşı buldu. Bu kez ev arkadaşının eve her gece erkek arkadaşlarını yatıya getirdiğini, bu yüzden geceleri uyuyamadığını anlattı. Eşim Manisa'dan İzmir'e geldi. Olaya yeterli çözüm bulamayınca, Manisa'da işimizi bırakıp İzmir'e taşınmak zorunda kaldık. Aileler olarak çocuklarımızı dışarıya gönderirken güvenilir insanların yanında ve güvenilir ortamlarda kalsın istiyoruz. Biz evlatlarımızı okusunlar diye üniversiteye gönderiyoruz. Gece uyurken kızım ne durumda diye sabahlara kadar gözümüzü kapatmadığımız oluyor. Çocuklarımız FETÖ gibi örgütsel yapılanmış yurtlarda kalmamalı. Biz sadece devletimize güveniyoruz. Çocuklarımız için de en güvenli ortam devlet yurtlarıdır' diye konuştu.



İzmir'de yurt fiyat ve şartları



Özel öğrenci yurtlarında kalacak gençlerin barınabileceği yurt ve sundukları imkanlar birbirinden farklı içeriklere sahip. İzmir'de özel bir öğrenci yurdunda kalacak öğrenci adayı için tek kişilik oda fiyatı 1800 lira ile 1000 lira arası değişirken, 2 kişilik oda fiyatı 1300 ile 800 arasında, 3 kişilik oda 110 lira ile 750 lira, 4 kişilik oda ise 100 lira ile 700 lira arasında fiyata sahip. Şartlar bu şekildeyken, oda fiyatına dahil sunulan imkanlar arasında kimi yurt sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verirken, kimi yurtta ise yemek alternatifi bulunmuyor ya da öğrenci harici bir fiyat farkı ödeyerek, yemeği parasıyla satın alabiliyor.



Yüksek rakamlı fiyatlar, öğrencilere yeterli imkan sunmuyor



Bornova ilçesinde tek kişilik odaya 1800 lira fiyat biçen özel bir öğrenci yurdunun, öğrenciye sağladığı imkanlar arasında sıcak su, elektrik, internet, içerde tuvalet banyo ve sabah kahvaltısı bulunuyorken, öğlen ve akşam yemeği ise harici bir ücret şartıyla günlük olarak yurtta yenebiliyor. Öğrenci isterse aynı imkanlara sahip 3 kişilik odada 110 liraya kalabiliyor.

Buca ilçesinde ise 1000 liralık tek kişilik oda fiyatına sahip yurtta sabah kahvaltısı, akşam yemeği alternatifi sunulurken, tuvalet-banyo 15 kişilik ortak kullanım alanı olarak kullanılıyor. Öğrenci isterse aynı imkanlara 800 lira fiyat ödeyerek odada 2 kişi kalabiliyor.



1+1 evler daha çok Bornova, Buca ve Tınaztepe'de



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, yurt fiyatlarının kendilerine ağır geldiğini düşünen aile ve öğrencilere destek olacaklarının altını çizerek, 1+1 evlerin İzmir'de çok sayıda mevcut olduğunu söyledi. Nasır, 'Özellikle üniversite öğrencileri 1+1'leri tercih etmekteler. Ev satın almaya veya kiralamaya gelen neredeyse bütün öğrenciler yurt fiyatlarının yüksek olduğundan şikayetçi. 1+1 evler yurt fiyatlarından kaçan öğrencilerin tercihi oluyor. Tabii öğrenci orada 2 arkadaş birlikte kalıp kirayı ortak ödüyor, böylece öğrenciler daha uygun bir barınma yeri elde ediyor. 1+1 evler bölgesine göre fiyat buluyor. Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinden dolayı 1+1 evler daha çok Bornova, Buca ve Tinaztepe'de yapılıyor. Daha çok kiralık kullanılıyor ama satın alan öğrenciler de oluyor. Kira fiyatı evin yapısıyla alakalı, 600 liraya da 1+1 ev bulmak mümkün' diye kaydetti.

Geçtiğimiz hafta içeresinde MEB tarafından çıkan bir yönetmelikle öğrenci yurt, pansiyon ve apartlarında 2 öğrenci bir odada kalamaz kuralı getirildi. Bu yönetmeliğin öğrencileri çok zor durumda bıraktığını vurgulayan Nasır, ' Aileler çocuklarına tek kişilik yurt odası tutacak ekonomik güçte olmayabiliyor. Öğrenciler de 3-4 arkadaşla aynı odada kalmakta zorlanıyor. Bu durumda 1+1'lerin artacağını düşünüyorum. Çünkü 1+1 evlerde iki öğrenci aynı odada kalamaz diye bir şey olamaz. Orası insanların kendi özel hanesi, özgürlük alanı' dedi.