Yurttaki istismarda yeni gelişme: Suçunu kabul etti

İzmir Dikili'deki skandalda yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Alınan bilgiye göre istismarcı suçunu kabul etti. İki çocuğun da istismara uğradığı raporla doğrulandı

İzmir Dikili'de özel bir yurtta erkek çocuklarının cinsel istismara uğraması geçtiğimiz günlerde gündemi sarsmıştı. Skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.



Olay 12 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını annesine anlatması ile ortaya çıktı. Bunun üzerine aile şikayetçi oldu. Polis de yurtta kalan çocuklarla görüştü. Yapılan görüşmelerde 3 çocuk yurtta çalışan Ömer Faruk E.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine E. gözaltına alınırken, zanlının cep telefonunda ve bilgisayarında yapılan incelemede de çocuklara ait fotoğraflar bulundu.



Aynı zamanda E.'nin çocuklarla bir whatsapp grubu oluşturduğu ve buradan da cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. E.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Öğrencilerin din dersine girdiğini de söyleyen zanlı, 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa ilişkiye girdiğini söyledi. Başka bir çocukla da rızası ile birlikte olduğunu iddia eden E., çocuğun kendisini ilişkiye girmek için çağırdığını söyledi.



Olayın ardından 3 çocuk muayene için hastaneye götürüldü. Yapılan incelemede 2 çocuğunu istismara uğradığı raporlandı. Toplamda 9 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını öğrenilirken, çocuklar Çocuk İzleme Merkezi'ne gönderildi. (Habertürk)





