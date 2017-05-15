Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili İzmir Büyükşehir'den açıklama

Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi'ndeki üstgeçidin yürüyen merdiveninin basamaklarının kırılmasına ve bir vatandaşın yaralanmasına neden olan olayın sebebi kamera görüntüleriyle belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kazada yaralanan ve polis tutanaklarına göre alkollü olduğu belirtilen vatandaşın olaydan saniyeler önce henüz anlaşılamayan bir nedenle merdivenleri çalıştıran komuta sistemine müdahalesinin görüntülendiği duyuruldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin asansörlü ve yürüyen merdivenli üstgeçitlerdeki vandalizm eylemlerinin tespiti amacıyla kurduğu güvenlik kameraları bu kez farklı bir olayı kaydetti.



14 Mayıs Pazar günü saat 05.34'de Anadolu Caddesi'nin Karşıyaka sınırları içinde kalan bölümündeki Dedebaşı Üstgeçidi'nde yürüyen merdivenin basamaklarının kırılması sonucu Hüseyin Beşiktaş isimli vatandaş hafif yaralandı. Olayın ardından hızlı bir şekilde inceleme başlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, güvenlik kameralarında kaza anına ait ilginç görüntülere rastladı. Görüntülerden üstgeçit basamaklarının önünde duran vatandaşın komuta sistemine müdahale ederek hareket yönünü değiştirdiği anlaşılıyor. Vatandaşın bu müdahalesinden birkaç saniye sonra üzerinde bulunduğu basamakların kırılmasıyla kendisinin de yaralanmasına neden olan olay yaşanıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sensörlü güvenlik sistemleriyle donatılan yürüyen merdivenlerin sadece uzman ve yetkili personel tarafından çalıştırılması gerektiği, sisteme yapılacak bu tarz müdahalelerin olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatılması için resmi girişimlerde bulunulacağını da açıkladı.



