Yüzme havuzuna Yazıcıoğlu adı verildi

Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yarı olimpik, kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ile kına konağına helikopter kazasında şehit olan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi.

Tamamı belediye öz kaynaklarıyla yapılan proje büyük ilgi görürken Belediye Başkanı Arif Uğurlu, proje başlangıcının bir annenin talebi üzerine olduğunu söyledi. "Hayaldi, gerçek oldu" diyen Başkan Uğurlu, proje için 'bir annenin eseri' tanımlaması yaparken, "Kemalpaşa'ya hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, bizim bir Kemalpaşa hayalimiz vardı. O hayallere ulaşma gayreti içimizi ısıttı. Kemalpaşa'yı kaderimiz bildik, aşk ile gayretle çalıştık. Bu şehre hizmetkâr olmayı vazifemiz bildik. Hep birlikte yapılamazları yaptık, değişemezleri değiştirdik. Hep daha iyiye, daha güzele odaklandık. Bu doğrultuda yine büyük bir eseri ve bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Bir Annenin cam kemik hastası engelli kızı için 'evladımın kemiklerinin sağlığı için devamlı yüzmeye ihtiyacı var' sözü bu projeyi yapmamızın ana sebebi olmuştur. İçerisinde yaz kış kullanabileceğimiz ısıtmalı havuz, sauna, fıtness merkezi, kına konağı ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı tarihi ve modern mimarinin bir arada olduğu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kına Konağı tüm engellilerimize de ücretsiz hizmet verecektir. Tesisimize de bu ülkenin siyasi dinamiklerinden olan ve vakur duruşu ile örnek bir şahsiyet BBP Lideri şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini verdik. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah..." ifadelerini kullandı.