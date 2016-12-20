Yüzülebilir Körfez için çalışmalar hızlandı

Okyanus ve denizlerde tarama konusunda çalışan ve dünyaca ünlü projelere imza atan firmaların üst düzey yöneticileri, İzmir Körfezi için bir araya geldi

Körfez’deki sığlaşmanın önüne geçmek ve İzmirliler’e “yüzülebilir bir Körfez” armağan etmek isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi” için alınan ÇED izninin ardından çalışmalarını hızlandırdı.



Körfez’in kuzey aksında açılacak 13.5 kilometre uzunluğunda -8 metre derinliğindeki sirkülasyon kanalı için ihale hazırlıklarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tarama teknikleri ve tarama malzemeleri konusunda uzman dünyaca ünlü firmalarla da görüş alışverişinde bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından düzenlenen “Deniz dibi teknolojileri ve yönetimi” çalıştayına katılan Hollandalı, Amerikalı ve Romanyalı firma yöneticileri, Körfez’de incelemelerde bulundu. Körfez’de tarama çalışmalarında kullanılacak “İmbat İzmir” römorkörü ile Mavişehir ve Tuzla arasında açılacak sirkülasyon kanalı bölgesini de gören yöneticiler, sığlaşmanın önüne geçerek Körfezi kurtaracak bu projeyi çok etkileyici bulduklarını belirtti.



İZSU Genel Müdür Yardımcısı Tülay Yılmaz, Körfez’in kurtarılması için İZSU tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi” kapsamında sürdürülen çalışmalar ve gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptı. Yabancı firma yöneticileri de, dünyadan örnekler vererek hayata geçirdikleri projeler, yöntemler ve tarama malzemeleri anlattı.





İhale hazırlıkları sürüyor



Körfez’in kurtarılması ve İzmir Limanı’nın kapasitesinin ve verimliliğinin de artırılması için TCDD ile birlikte yürüttükleri projenin ÇED izni için 3.5 yıl beklediklerini belirten İZSU Genel Müdür Yardımcısı Tülay Yılmaz, Eylül ayında alınan iznin ardından ihale hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Körfez’in kuzey aksında açacakları sirkülasyon kanalı için ilave tarama gemilerine, çıkan malzemeyi iletmek için de borulara ve pompalara ihtiyaç duyduklarını kaydeden Yılmaz şöyle konuştu:



“Kamu İhale Kanunu mevzuatı kapsamında ihale hazırlıklarını sürdürüyoruz. Her bir borunun ve pompanın imal süresini de düşündüğümüzde 8- 9 aylık bir süreç. İlave ekipmanları aldığımızda, sirkülasyon kanalında tarama işlemlerini başlatacağız. Taradığımız malzemeyi Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi içinde yer alan geri kazanım alanına taşıyacağız. Burada kurutulan tarama malzemesini Harmandalı Katı Atık Tesisi’ni yeşil alana dönüştürecek proje kapsamında kullanabileceğimiz gibi, inşaat alanlarında, kıyı dolgularında da değerlendirebileceğiz. Bir diğer alternatif de, Körfez’de oluşturacağımız doğal yaşam adaları. Bu adalarla ilgili uygulama projelerinin ve adalara ait imar planlarının hazırlanması çalışmalarını yürüteceğiz. Bunlar tamamlandığında, yaklaşık bir, bir buçuk yıllık s& uuml;recinin ardından, İZSU olarak sirkülasyon kanalının açılması için çalışmalara başlayacağız. TCDD de yaklaşma kanalı ile ilgili çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşım kanalından çıkacak tarama malzemeleri de İZSU’nun geri kazanım sahasına gideceği ve doğal yaşam adalarında kullanılacağı için, her iki kurum da ihale ile ilgili çalışmaları başlatmış durumda.”



Yılmaz, İZSU ve TCDD olarak yapacakları çalışmaya benzer çalışmaları dünya örnekleri ile kıyaslama imkanı elde etmelerine olanak sağlayan çalıştayı düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne de teşekkür ederek çalıştayın çok faydalı olduğunu söyledi.



Yabancı uzmanlar ne dedi?



Romanya’da bulunan Van Oord firması Müdürü Marius Stamat, projenin çevre açısından çok önemli ve ilginç olduğunu, gelişmiş ekipmanları ve teknolojileri ile bu projede çalışmayı çok istediklerini belirtti.



Amerika’da tarama projelerinde uzman olan Moffatt-Nichol firması Teknik Müdürü Tim Denton, bu tür çalışmalarda planlama ve tedarik edilecek malzemeler hakkında bilgi verirken, İZSU ve TCDD tarafından yürütülen projenin çok büyük bir proje olduğunu belirterek, iyi planlamayla çok güzel işlerin çıkabileceğini söyledi.



Hollandalı Fugra Sial firması Şirket Müdürü Dr. Orhan Şimşek ise İzmir Körfezi’ni koruma amaçlı sirkülasyon kanalı ile İzmir Limanı’nın kapasitesini artıracak liman yaklaşma kanalından çıkacak malzemelerin adalar oluşturularak depolanmasını çok ilgi çekici bulduklarını söyledi. Şimşek, iyi bir planlama ve seçilen en uygun ekipmanla bu işin yapılması halinde, çevre açısından çok önemli bir projeye imza atılacağını da sözlerine ekledi..