Yüzünü bile gizlemedi, dükkanı böyle soydu

İzmir'in Buca İlçesi'nde, cep telefonu tamiri ve satışı yapan 40 yaşındaki Samet Ekin, Cuma namazına gittiği sırada dükkanına giren kimliği belirsiz 1 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlıkta yaklaşık 15 bin TL değerindeki cep telefonu çalındı.



Olay, cuma günü öğle saatlerinde İsmail Sivri Bulvarı'nda bulunan cep telefonu tamir ve satışı yapan bir dükkanda meydana geldi. Cuma namazını kılmak için dükkanını kilitleyerek camiye giden Samet Ekin, döndüğünde dükkanının kapısının açık olduğunu gördü. İçeriye girdiğinde 20 cep telefonunun yerinde olmadığını gören Ekin, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde soyulduğunu anladı. Ekin'in durumu bildirmesi üzerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızın kimliğinin belirlenmesi için dükkanda parmak izi çalışması da yapan polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin hırsızı yakalamasını ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen dükkan sahibi Samet Ekin, şöyle dedi:



"Cuma namazı vakti ben dükkanımı kilitleyip namaza gittim. Döndüğümde kapının açık olduğunu ve 20 tane telefonun çalınmış olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 bin TL değerindeki malım gitti. Emniyetten, hırsızın yakalanarak çalınan malımın bulunmasını ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."