Zabıta memuru izne çıkacağı gün intihar etti

İZMİR'de Balçova Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki Mehmet Balbakan, bugün sabah saatlerinde evinin banyosunda başına tabancayla ateş ederek canına kıydı. Balbakan geride "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bıraktı

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde eşi AK Parti Gaziemir eski Kadın Kolları Başkanı Mediha Balbakan ve 25 ve 15 yaşlarındaki iki oğlu ile birlikte yaşayan Balçova Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Mehmet Balbakan, sabah saatlerinde banyoda tabancayla başına ateş ederek, intihar etti. Olayın şokunu yaşayan eşi Mediha Balbakan tatile çıkmaya hazırlandıklarını, eşinin işyerine izin formunu imzalatmak için gideceğini, ardından da İstanbul ve Ankara'da tatil yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Hiçbir sorunumuz yoktu. Ne maddi ne manevi. Çocuklarımızın biri makine mühendisliği okuyor diğeri de iyi bir puan aldı. Hatta gece yatmadan onun tercihleri üzerine konuştuk. İşyerinde de sıkıntısı yoktu. Kavga bile etmezdik, herkes bizim sevgimizi kıskanırdı. Psikolojik sorunları yoktu, ilaç içmezdi. Sabah yatak odasında uyuyordum, büyük bir gürültüyle uyandım. Eşim banyoda intihar etmiş. Geride 'ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakmış. Çocuklar evde yoktu. Dayanılmaz bir acı içindeyim."



Mehmet Balbakan'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda savcı tarafından incelendi, Tire'de Öğle Namazı'nın ardından kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek.

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