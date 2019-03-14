Zafer Çika uğurlandı

Narlıdere'de, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı.

Zafer Çika uğurlandı
14 Mart 2019 Perşembe 14:39

Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkâm Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı kamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilen Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Demet Akbağ'ın ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Zafer Çika, daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği için Çeşme'de toprağa verildi.

Etiketler; #Zafer Çika #demet akbağ #kaza #cenaze
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