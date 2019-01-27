Zeybekci: İzmir'de hizmet destanı yazacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'i dünyanın önde gelen şehirleriyle yarışır hale getireceklerini belirterek, "İzmir’i dünya sahnesinde ön sıralara getireceğimize inanıyorum, inanmasaydım burada olmazdım" dedi

MÜSİAD İzmir Şubesi’nin Genel Kurulu’na katılan Nihat Zeybekci, İzmir’in zaman kaybetmesine gönlünün razı gelmediğini kaydederek şunları söyledi:

“İzmir’imize sahip çıkmak için, İzmir’i 21. yüzyıla yakışan bir hale getirmek için buradayım. Bu kent sadece bir partinin, bir ittifakın meselesi olamaz. İzmir, İzmirlilerin meselesidir. İzmir ne derse başımızın tacıdır.”

Zeybekci, “Turizm, sağlık turizmi, petrokimya, bilim ve teknoloji gibi alanlarda öncü kent olmak isteyen İzmir’imizde yatırımcıya yeterli alanın hazırlanmadığını görüyoruz. Bu yüzden sizden de İzmir’in tarafında olmanızı, şehrimizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum” diye konuştu.

“MÜSİAD dünya markaları çıkaracak”

Zeybekci, konuşmasında MÜSİAD’ın Türkiye ekonomisindeki önemine de vurgu yaptı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, “Türkiye Ekonomisi testlerden, denemelerden, sınamalardan geçiyor. MÜSİAD Türkiye ekonomisi için, geleceğimiz için son derece önemlidir. İnşallah aramızdan dünya devleri, dünya markaları çıkacak. Çıktığını da biliyorum, bazıları milyar dolarlık cirolara ulaştı. Bu büyük bir başarıdır” ifadelerini kullandı.

"Hizmet destanı yazacağız"

AK Parti Bornova Teşkilatı’nın düzenlediği etkinliğe de katılan Nihat Zeybekci, buradaki konuşmasında da, kapı kapı dolaşıp gönülleri fethederek bir hizmet destanı yazacaklarını söyledi. Zeybekci, "1 Nisan’dan itibaren 3 ay belki evimize bile gitmeden çalışacağız, İzmir’e gelişimiz ilk günden itibaren hissedilecek” diye konuştu.

Partililerden ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Zeybekci, iletilen tüm sorunlara çözüm getirecek projelerinin 4 Şubat’ta açıklanacağını bildirdi.