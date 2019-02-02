Zeybekci: "İzmir'i dünya standarlarına getireceğiz"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci hazırladıkları projelerle İzmir'deki sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "İzmir'in 21. yüzyıl şehirler yarışında yerini almasını sağlayacağız ve dünya standartlarına getireceğiz." ifadelerini kullandı

Zeybekci yaptığı yazılı açıklamada İzmir'in çeşitli mahallelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını, vatandaşların şikayet ve dertlerini dinlediklerini ifade etti. Vatandaşın yolların çok bozuk olduğu ve şehir şebeke suyunu kullanamadıkları yönünde şikayetleri olduğunu dile getiren Zeybekci bu sorunları İzmir'in gündeminden kaldıracaklarını belirtti.

İzmir'deki sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"İzmir'in 21. yüzyıl şehirler yarışında yerini almasını sağlayacağız ve dünya standartlarına getireceğiz. 5 yıl içinde kanalizasyona yönelik arıtma tesislerini hayata geçireceğiz. 2 yıl içinde de vahşi depolamayı sıfır atığa dönüştüreceğiz. İzmir'deki işsizlik sorununun çözümü için ekonomi pastasının büyümesi gerekiyor. Altyapının tamamlanmasıyla, lojistik merkezi, bilim teknoloji vadisi, sağlık vadisi gibi projelerin hayata geçmesiyle şehrin bu sorunu da çözüme kavuşacak."